Australian Open-2019: одразу двоє українців покидають турнір у парному розряді

Українські тенісисти, які представляють нашу країну в парному розряді на Відкритому чемпіонаті Австралії – Australian Open, програли матчі другого кола.

Так, Надія Кіченок у дуеті з Ван Яфань (Китай) програла поєдинок тандему Ніколь Мелікар (США)/Квіта Пешке (Чехія), посіяного під четвертим номером.

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У іншому матчі Денис Молчанов в дуеті з Ігором Зеленаєм зі Словаччини поступився п'ятій сіяній парі П'єр-Юг Ербер/Ніколя Маю (обидва – Франція).

Нагадаємо, що в ніч з 18-го на 19 січня свої матчі одиночного розряду зіграють Еліна Світоліна і Даяна Ястремська.

Надія Кіченок/Ван Яфань – Ніколь Мелікар/Квіта Пешке 0:2 (4:6, 3:6)

Денис Молчанов/Ігор Зеленай – Ніколя Маю/П'єр-Юг Ербер 1:2 (5:7, 7:6, 4:6)

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