Australian Open-2019: скандальна росіянка вибила з боротьби діючу чемпіонку турніру

Російська тенісистка Марія Шарапова здобула перемогу над датчанкою Каролін Возняцкі в матчі третього кола одиночного розряду на Australian Open-2019.

Матч тривав 2 години 24 хвилини і закінчився з рахунком 6:4, 4:6, 6:3 на користь Марії. За час, проведений на корті, Шарапова виконала 5 ейсів, допустила 7 подвійних помилок і реалізувала 5 брейк-поінтів з 12-ти. Возняцкі ж оформила 5 подач навиліт, тричі допустила подвійну помилку і взяла 3 гейми на прийомі.

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Шарапова вперше з 2017 року обіграла представницю з топ-5 рейтингу. Тоді росіянка перемогла Сімону Халеп в першому колі Відкритого чемпіонату США. В останній раз Марія доходила до четвертого кола Australian Open в 2016 році, коли стала чвертьфіналісткою.

Наступною суперницею росіянки стане Ешлі Барті, яку Шарапова обігравала два рази, в тому числі в минулому сезоні на грунтовому "Прем'єрі" в Римі.

Нагадаємо, що українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська вийшли в третій раунд змагань в Австралії.

Марія Шарапова – Каролін Возняцкі 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)

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