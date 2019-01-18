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      Australian Open-2019: скандальна росіянка вибила з боротьби діючу чемпіонку турніру

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      Марія Шарапова
      Марія Шарапова / Eurosport

      Російська тенісистка Марія Шарапова здобула перемогу над датчанкою Каролін Возняцкі в матчі третього кола одиночного розряду на Australian Open-2019.

      Матч тривав 2 години 24 хвилини і закінчився з рахунком 6:4, 4:6, 6:3 на користь Марії. За час, проведений на корті, Шарапова виконала 5 ейсів, допустила 7 подвійних помилок і реалізувала 5 брейк-поінтів з 12-ти. Возняцкі ж оформила 5 подач навиліт, тричі допустила подвійну помилку і взяла 3 гейми на прийомі.

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      Шарапова вперше з 2017 року обіграла представницю з топ-5 рейтингу. Тоді росіянка перемогла Сімону Халеп в першому колі Відкритого чемпіонату США. В останній раз Марія доходила до четвертого кола Australian Open в 2016 році, коли стала чвертьфіналісткою.

      Наступною суперницею росіянки стане Ешлі Барті, яку Шарапова обігравала два рази, в тому числі в минулому сезоні на грунтовому "Прем'єрі" в Римі.

      Нагадаємо, що українські тенісистки Еліна Світоліна і Даяна Ястремська вийшли в третій раунд змагань в Австралії.

      Марія Шарапова – Каролін Возняцкі 2:1 (6:4, 4:6, 6:3)

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      Теги: Спорт Australian Open Теніс
      Джерело: 24 Канал
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