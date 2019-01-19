Australian Open-2019: Світоліна з боями вирвалась в 1/8 фіналу, Ястремська поступилася Вільямс

У суботу, 19 січня, відбулися матчі 1/16 фіналу одиночного розряду у жінок на турнірі серії "Великого Шолома" – Australian Open-2019.

Еліна Світоліна – Чжан Шуай 2:1 (4:6, 6:4, 7:5)

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Сьома ракетка світу Еліна Світоліна вийшла до четвертого кола турніру в Мельбурні. У третьому раунді українка в трьох сетах перемогла Чжан Шуай з Китаю.

Матч тривав 2 години 55 хвилин і закінчився з рахунком 4:6, 6:4, 7:5 на користь Еліни. За час, проведений на корті, Світоліна оформила 7 ейсів, двічі помилилася при введенні м'яча в гру і реалізувала 6 брейк-поінтів з 15-ти. Чжан Шуай ж одного разу подала навиліт, двічі допустила подвійну помилку і взяла 5 геймів на прийомі.

У наступному колі українська тенісистка зіграє проти Медісон Кіз із США.

Відеоогляд матчу Світоліна – Шуай

Даянса Ястнемська – Серена Вільямс 0:2 (2:6, 1:6)

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Інша українка Даяна Ястремська припинила боротьбу на Australian Open, програвши у третьому раунді іменитій американці Серені Вільямс.

Серені Вільямс для перемоги над Даяною Ястремською знадобилось трохи більше години. 18-річна Ястремська зуміла виграти у 16 ракетки світу Серени Вільямс лише три гейми.

У першому ж сеті українка програла чотири гейми поспіль. Згодом вдалося трішки вирівняти гру та взяти дві свої подачі, але це не завадило Вільямс впевнено перемогти в сеті. Другу партію Ястремська розпочала з виграної подачі і на мить зажевріла надія на позитивний результат. Однак після цього американка не віддала Ястремській жодного гейму – 1:6.

Серена Вільямс у наступному раунді турніру зіграє проти першої ракетки світу Сімони Халеп.

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