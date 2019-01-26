Осака виграла Australian Open і стане першою азіаткою, яка очолить рейтинг WTA

Японська тенісистка Наомі Оаска стала переможницею цьогорічного Australian Open, що завершується у Мельбурні. У драматичному матчі Осака перемогла Петру Квітову.

У фінальному матчі 21-річна японка, яка вибила зі змагань українку Еліну Світоліну, перемогла чешку Петру Квітову з рахунком 2:1 (7:6, 5:7, 6:4).

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У першому сеті обидві тенісистки надзвичайно впевнено грали на своїй подачі. Відтак доля стартової партії вирішувалася на тайбрейку. Саме Осака й зуміла виграти перший сет, зробивши два міні-брейки – 7:2.

У другому сеті Осака відразу віддала суперниці свою подачу, проте згодом відповіла двома брейками. У п'ятому геймі Наомі знову взяла подачу 28-річної Квітової та вийшла вперед у рахунку. Однак японці не вдалося подати на матч. Квітова не тільки зробила зворотний брейк, але й виграла 4 гейми поспіль та записала у свій актив сет – 5:7.

У третьому сеті японка впоралася зі своїми нервами й повернулася у гру. Наомі в третьому геймі виграла на подачі Квітової, що й дозволило їй святкувати успіх у сеті та матчі.

З понеділка Осака, яка в Австралії виграла свій другий титул Великого Шолому, очолить рейтинг WTA. Вона стане першою азіаткою, яка очолюватиме рейтинг WTA. У 2018 році Наомі перемогла на US Open.

У неділю, 27 січня, відбудеться фінальний поєдинок у чоловічому розряді. За перемогу боротимуться Рафаель Надаль та Новак Джокович.