Austrian Airlines почала продавати проїзні на рейси Європою: деталі

Компанія Austrian Airlines запровадила авіаційний проїзний, який діятиме протягом року. Він дозволятиме здійснювати 10 перельотів з та до Відня за фіксованою ціною.

До списку можливих напрямків перельотів входять приблизно 60 європейських міст, а також Марракеш (Марокко) та столиця Вірменії Єреван, повідомили на сайті avianews.

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Пропозиція розповсюджується також і на українські міста – Київ, Одесу, Дніпро та Львів. Вони є на авіаційній мапі Austrian Airlines.

Про авіаційний проїзний

Austrian Airlines запровадила проїзні двох типів.

City Pass дозволяє здійснювати перельоти між Віднем і одним визначеним містом. Його вартість стартує від 449 євро (11 тисяч 621 гривня), тобто 45 євро (1162 гривні) за переліт.

дозволяє здійснювати перельоти між Віднем і одним визначеним містом. Його вартість стартує від 449 євро (11 тисяч 621 гривня), тобто 45 євро (1162 гривні) за переліт. Europe Pass – охоплює перельоти з Відня в будь-яке з 60 визначених міст. Ціна – від 799 євро (20 тисяч 681 гривня), тобто 80 євро (2068 гривень) за переліт.

– охоплює перельоти з Відня в будь-яке з 60 визначених міст. Ціна – від 799 євро (20 тисяч 681 гривня), тобто 80 євро (2068 гривень) за переліт. Найнижчою буде ціна при бронюванні перельоту щонайменше за 60 днів до вильоту, окрім періодів Різдвяних і Великодніх канікул.

Можна купити проїзні з бронюванням квитків за 21 або 7 днів до вильоту, що охоплюють рейси в період свят. У такому випадку використовуватимуться підвищувальні коефіцієнти.

Незалежно від типу обраного проїзного, летіти можна буде за тарифом Economy Light тільки з ручною поклажею.

Що відомо про Austrian Airlines? Австрійська авіакомпанія, що базується у Відні. З 1 квітня 1991 року почала здійснювати регулярні рейси до України за маршрутом Відень – Київ. Наразі літає з австрійської столиці до Києва, Львова, Дніпра й Одеси.

Раніше угорський лоукост Wizz Air заявив, що працює над запровадженням нової послуги – проїзного абонемента. У компанії планують, що нова послуга Wizz Pass надаватиме пасажирам можливість впродовж року літати за певним маршрутом за фіксованою ціною.