Аутизм и прививки: бизнес на страхе

Аутизм входит в число тех взрывоопасных тем, вокруг которых неизменно ломаются копья и начинаются священные войны в комментариях. "Эпидемия аутизма" и "связь аутизма с вакцинами" – одни из самых живучих и распространенных околомедицинских мифов.

Будучи "мыслевирусами" эти мифы живут сами по себе и никакие научные исследования не в силах поколебать слепую веру их сторонников. Тем не менее попробуем разобраться что не так с этими утверждениями, откуда они взялись и кому выгодно их распространение.

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Реальна ли "эпидемия аутизма"?

Начать надо с того, что термин "аутизм" был впервые применен в начале ХХ века для описания состоянии взрослых больных шизофренией, которые полностью "уходили в себя". Специфические нарушения психики детей начали называть этим термином только лет через полстолетия, а в современном смысле он применяется всего около 20 лет. Сейчас аутизм — это бытовое собирательное название целого букета различных состояний психики, которые правильнее называть "расстройствами аутистического спектра" (РАС, на английском ASD - autism spectrum disorders). В этот спектр сейчас входят состояния, которые долгое время считались вполне самостоятельными заболеваниями (например синдром Аспергера). Когда мы говорим, что "заболеваемость аутизмом постоянно увеличивается", то надо понимать, что сам этот термин в современном понимании устаканился только лет 20 назад и сравнивать современные цифры с заболеваемостью до 2000 года просто некорректно т. к. это будет сравнение тёплого с синим.

Центр контроля и профилактики заболеваний США приводит следующую официальную статистику заболеваемости расстройствами аутистического спектра с 2000 по 2014 год:

За 14 лет заболеваемость увеличилась с 1 случая на 150 детей до 1 на 59. На первый взгляд это кажется угрожающим ростом, но дьявол, как обычно, кроется в деталях.

Во-первых, постоянно улучшается диагностика и, как следствие, сейчас заболевание выявляется в тех случаях, которые раньше пропускали. Это касается как чисто технического улучшениям диагностических критериев и методов, так и покрытием тех слоев населения, которые раньше просто не попадались на глаза специалистам. Например, в 2006 г в США аутизм у белых детей выявлялся на 30% чаще чем у черных и аж на 70% (!) чаще чем у мексиканцев. Это выглядело бредово т. к. ни одно психическое заболевание не имеет такой громадной зависимости от расы и национальности. В отчете 2014 года разница между белыми и черными упала до 7%, а между белыми и мексиканцами — до 22% т. е. сократилась более чем в три раза. Это никак не связано с тем, что мексиканские дети стали болеть чаще, просто бедные слои населения Америки, состоящие в массе своей отнюдь не из белых, стали лучше и более массово обследовать. Естественно, что общая заболеваемость тоже выросла т. к. диагностика покрыла большой процент населения, считавшегося ранее "здоровым", хотя оно было банально необследованным.

Во-вторых, диагностические критерии РАС достаточно субъективны. Где проводить границу нормы и патологии в психиатрии — вообще отдельная тема для разговора. Чем более широкие критерии мы берем, тем большую заболеваемость получаем. Поскольку клинические протоколы и гайдлайны постоянно меняются и совершенствуются, то один и тот же ребенок мог не получить диагноза 20 лет назад, но уверенно получить его сегодня. Такая тенденция наблюдается для очень многих заболеваний, где, казалось бы, диагностика куда проще чем в психиатрии. Например, уровень заболеваемости диабетом "подскочил" на ровном месте, когда появилась улучшенная методика определения среднего уровня сахара в крови на основе анализа связывания глюкозы с гемоглобином. Может и с аутизмом произошло то же самое? Может мы просто изменили определение заболевания так, что под него теперь попадает больше людей? Этим вопросом озаботились ученые из Австралии. Они проанализировали множество научных работ по аутизму с 1990 по 2010 год и вытащили оттуда данные по количеству людей со строго определенным набором специфических симптомов. Т.е. они основывались не на диагнозе "аутизм" как таковом, а на конкретных симптомах, независимо от того каким словом их называли. И они обнаружили… да собственно ничего они не обнаружили. Никакого увеличения частоты встречаемости конкретных симптомов не наблюдалось:

В 2010 году было зарегистрировано 52 миллиона случаев РАС, что соответствует распространенности 7.6 на 1000 человек или 1 на 132 человека. После учета методологических изменений не было получено явных доказательств изменения распространенности РАС в период между 1990 и 2010 годами.



Вакцинация детей

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По мнению подавляющего числа специалистов, реальность "эпидемии аутизма" находится под большим вопросом. Более вероятно, что заболеваемость либо находится примерно на одном уровне последние 20-30 лет, либо немного увеличивается, но далеко не так катастрофически, чтобы считать это чем-то экстраординарным.

Аутизм — большая проблема современного общества, но темпы реального роста заболеваемости (если он вообще есть) на сегодня сильно преувеличены и демонизированные силами СМИ и паникеров в соцсетях (они размахивают картинкой с цифрами не имея понятия как их правильно интерпретировать). Никакого "апокалиптического роста заболеваемости" аутизмом, который рисуют нами кликуши-антивакцинаторы нет, а наблюдаемые тренды легко объяснимы без привлечения диких теорий заговора.

Отстаньте уже от вакцин!

Массовая истерия вокруг того, что "вакцины вызывают аутизм" является хрестоматийным примером неконтролируемого распространения социально-опасных фейков в СМИ и интернете. Она возникла на фоне двух очень неудачно наложившихся друг на друга "вирусных" трендов. Во-первых, в конце девяностых начало поднимать голову движение радикальных антипрививочников. Во-вторых, именно в это время стали нагнетаться страсти вокруг "эпидемии аутизма" (реальность которой, как мы уже выяснили, под большим вопросом). Существует эмпирическое правило, что человек, верующий в какую-то одно странную лженаучную фигню, с большой вероятностью поверит и в другую подобную фигню. Так и произошло — антипрививочники, в массе своей, стали адептами "секты свидетелей эпидемии аутизма". В это "злачное" время на сцену и вышел одиозный аферист Эндрю Вейкфилд. В 1998 г. этот британский доктор опубликовал в престижном медицинском журнале "Lancet" исследование, где якобы показал, что комбинированная вакцина ММR (корь, свинка и краснуха) вызывает у детей аутизм.

После публикации статьи разверзся настоящий ад. Родители были в панике, СМИ разгоняли измену в промышленных масштабах, сенсационная новость не сходила с первых полос. Исследователи со всего мира тут же ринулись перепроверять результаты Вейкфилда и... не смогли их воспроизвести. Негативные результаты независимых проверок накапливались и уже через пару лет стало понятно, что Вейкфилд либо грубо ошибся, либо является шарлатаном.

В 2011 году его работа была официально признана шарлатанством и с позором отозвана из журнала. Вейкфилда лишили лицензии доктора и изгнали из медицинского и научного сообщества.



Вакцинация

В результате специального расследования выяснилось, что Вейкфилд был циничным и злонамеренным шарлатаном. Он хорошо уловил витавшие в воздухе тенденции общественного мнения и умело на них сыграл. Он и его сообщники заранее подготовили к производству специальные тесты для напуганных родителей, рекламу "безопасной" моновакцины от кори, судебные иски к производителям традиционной вакцины и заручились поддержкой со стороны СМИ для нагнетания истерии. Посути это был банальный недобросовестный бизнес: он хотел дискредитировать производителей вакцины MMR методами черного пиара и занять свое место на рынке. Вот только пара маленьких штрихов к его "портрету":

"Добровольцев в его лабораторию приводил Ридчард Барр — адвокат, работающий на общество противников вакцинации JABS. В своей статье Уэйкфилд не сказал об этом ни слова. А еще он не рассказал никому о том, что активисты спонсируют его исследования. Деньги от JABS медик начал получать еще в 1996 году."

"У него вообще не было разрешения проводить эксперименты над людьми. Свои опыты он выдавал за лечебные процедуры."

"Журналист разыскал семьи участников эксперимента Уэйкфилда и попросил у родителей медицинские карты их детей. Записи в этих документах совершенно не походили на истории болезни, которые ученый описывал в статье."

Самое смешное то, что Вейкфилд не был антивакцинатором. Он никогда не утверждал, что вакцинация вообще не нужна или вредна в принципе. Он катил бочку на одну конкретную вакцину ММR и выступал за ее замену на несколько отдельных моновакцин, в чем имел прямой финансовый интерес. Иконой антивакциторства его сделали сами антивакцинаторы.

Похоже, что Вейкфилд сам не ожидал того колоссального ущерба, к которому в итоге привела его афера. В 2011 году в престижном журнале "Annals of Pharmacotherapy" была опубликована статья, красноречиво озаглавленная "Связь вакцин с аутизмом: кризис общественного здравоохранения, вызванный неэтичной медицинской практикой и мошеннической наукой". В ней афера Вейкфилда была признана "самой разрушительной медицинской мистификацией за последние 100 лет". Фейк о связи вакцин с аутизмом, который задумывался всего лишь как способ быстро срубить бабла на панике, привел к глобальным общемировым последствиям:

Доверие к системе вакцинации в глазах общественности было сильно подорвано на десятилетия, а антивакцинаторское движение распространилось в невиданных масштабах.

Были провалены планы вакцинации во многих странах, что привело к ряду вспышек инфекционных заболеваний с человеческими жертвами.

Были потрачены колоссальные деньги и время высококлассных специалистов на многократную перепроверку фейковых результатов Вейкфилда.



Существует ли связь прививки с аутизмом

С тех пор были проведены сотни новых исследований, но ни одно из них не выявило связи прививок с аутизмом. Ссылки на обширный список исследований и метаанализов по этой теме есть в википедии. Так, например, данные кохрейновской коллаборации 2012 года совершенно однозначно показывают, что вакцина ММR, на которой спекулировал Вейкфилд, не вызывает аутизм. Еще более свежий метаанализ 2014 года также никакой связи не выявил.

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На этом эпопею можно было бы считать законченной, если бы мем "вакцины вызывают аутизм" не стал самостоятельным мыслевирусом, который продолжает циркулировать в соцсетях и желтых СМИ и собирать вокруг себя множество фанатиков.

И от ртути тоже отстаньте!

"Страшная ртуть в вакцинах" - еще один неубиваемый вирусный мем, который гуляет как сам по себе так и в связи с аутизмом. Весь сыр-бор крутится вокруг тиомерсала — ртуть-органического соединения, которое широко использовалось до середины 2000-х как антибактериальный консервант в различных вакцинах и во множестве других медицинских продуктов, от иммуноглобулинов до чернил для татуировок. Сейчас ни в одной европейской или американской вакцине тиомерсала нет — беспочвенная истерика общественности заставила производителей убрать его от греха подалее, хотя никаких объективных причин для этого не было. Тиомерсал действительно очень ядовит, однако его концентрация в разовой дозе вакцины настолько мизерна, что не способна причинить никакого вреда человеку. Однако, яд есть яд и вокруг тиомерсала быстро образовалась своя теория заговора - аутизм стали ассоциировать с "отравлением ртутью", якобы происходящем после введения тиомерсала с вакциной.

Если говорить совсем кратко, то аргументы против связи тиомерсала с аутизмом следующие:

Клинические симптомы отравления тиомерсалом никаким боком не похожи на симптомы аутизма. Паталогическая анатомия и гистология мозга после отравления ртутью также совершенна не похожа на картину при аутизме.

Техногенные катастрофы, при которых происходили обширные выбросы ртути, никак не повлияли на частоту аутизма в пострадавших регионах.

Множество исследований на больших выборках детей не выявило ни малейшей связи тиомерсала и аутизма (например: раз, два). Прямая цитата из большого метаанализа 2014 года: не обнаружено связи между аутизмом/РАС и тиомерсалом.

Хайп вокруг тиомерсала в начале 2000-х был настолько сильным, что центр по контролю заболеваний при Национальной Академии Наук США создал специальный независимый экспертный комитет для исследования безопасности вакцин. Создание подобного комитета — далеко не рядовое явление, доказывающее крайне высокое внимание к проблеме. К 2004 году комитет пришел к однозначному выводу:

Таким образом, на основании этого набора доказательств, комитет заключил, что данные свидетельствуют об отсутствии причинно-следственной связи между тимеросал-содержащими вакцинами и аутизмом.

Аналогичные заявления потом сделали два десятка авторитетных американских, канадских и европейских медицинских ассоциаций, академий и правительственных регулирующих структур.

С 2004 года прошло 14 лет, но страшилка про ртуть в вакцинах живее всех живых, даже учитывая, что самой ртути там уже нет, а число научных публикаций с опровержениями исчисляется десятками.

И от алюминия отстаньте!



Вакцины

К сожалению, ученые не застрахованы от когнитивных искажений и среди них достаточно много людей, верящих в странные вещи. В частности есть ученые, которые до сих пор, не смотря на все убийственные опровержения, верят в связь прививок и аутизма. Одним из недавних и особо вопиющих случаев является работа некоего Кристофера Эксли, посвященная накоплению алюминия в тканях мозга больных аутизмом.

Тут надо сделать небольшое отступление и рассказать при чем тут, собственно, алюминий. Алюминий входит во множество вакцин в качестве адъюванта — вспомогательного вещества, помогающего достичь наилучшего эффекта от препарата. Соль алюминия хорошо депонирует антиген вакцины и вызывает неспецифическую воспалительную реакцию в месте укола, что способствует привлечению туда лимфоцитов. Иммунитет при этом вырабатывается быстрее и эффективнее чем без адъюванта.

Так вот, после того как было убедительно доказано, что сам антиген вакцины никакого аутизма не вызывает, адепты связи вакцинации с аутизмом переключились на изучение адъюванта — алюминия. Надо понимать, что никаких предпосылок связывать алюминий с аутизмом не было и нет — это попытка натянуть сову на глобус из области "что еще такого есть в вакцине, что можно притянуть за уши, чтобы доказать то, во что мы верим".

Эксли взял из оксфордского банка тканей мозга образцы мозга людей-аутистов и измерил в них концентрацию алюминия. По его данным она оказалась очень высокой и он победоносно заявил о связи алюминия и аутизма. При этом, какбы невзначай, был сделан логический вывод о том, что раз алюминий есть в вакцинах, то вакцины вызывают аутизм — теорема доказана!

Если вы владеете английским, то прочитайте подробнейший разбор халтуры в этой работе. Во-первых в работе не было никакого контроля — автор не взял из того же банка ткани мозга людей без аутизма и не сравнил их со своей выборкой. Это уже "красная карточка". Во-вторых несколько измерений концентрации алюминия из одного и того же образца давали колоссальный разброс результатов (в сотни раз!), причем очень высокие результаты были явными "статистическими выбросами". Авторы не отфильтровали выбросы, как это положено делать при правильной статистической обработке, а включили их в рассчет средних значений, которые, естественно, получились безбожно завышенными. Наконец, и это самое печальное, авторы просто спустили в унитаз очень ценный и дорогой ресурс — образцы тканей мозга людей с аутизмом! Таких образцов в мире очень мало и их ценность для науки огромна. Критики работы Эксли пишут прямо:

Ткань мозга – ценный ресурс. Ткань из аутичных мозгов – еще более ценный ресурс. Это плохо поставленное, плохо выполненное и плохо проанализированное исследование разбазарило часть этого драгоценного ресурса в угоду работе, которая не дала ничего полезного для исследования аутизма и не может привести к более глубокому пониманию аномалий аутистического мозга и патогенеза этого расстройства. Такая трата драгоценных тканей граничит с преступлением.

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Таким образом на сегодня никаких доказательств связи алюминия из вакцин и аутизма нет.

Ищите и обрящете

Если наконец-то оставить в покое мифическую связь прививок с аутизмом и начать искать возможные причины этого заболевание там, где они могут быть, а не там где их доказано нет, то можно наткнуться на очень интересные вещи. Недавно была опубликована статья, где была показана убедительная и статистически значимая корреляция между концентрацией метаболитов ядовитого инсектицида ДДТ в крови матери во время беременности и вероятностью развития аутизма у детей.



Связь инсектицида ДДТ в крови матери во время беременности и аутизма

ДДТ был полностью запрещен в развитых странах еще 30 лет назад, но это гадостное соединение очень стабильно и до сих пор может циркулировать в биосфере, попадая в пищу. ДДТ крайне токсичен. Он является подтверждённым канцерогеном и мутагеном, оказывающим выраженное токсическое действие на плод во время беременности. Также хорошо известно, что ДДТ негативно влияет на нервную систему и может приводить к расстройствам поведения и психики. Так что его негативное воздействие на мозг плода во время беременности выглядит более чем правдоподобно. Версия с ДДТ кажется куда более убедительной причиной "эпидемии аутизма" (если таковая вообще реальна) чем набившие оскомину фейки о вакцинах.

Ничего личного, просто бизнес?

Кому выгодно постоянное нагнетание паники вокруг прививок и аутизма? Если проанализировать самые распространенные фейки на эту тему, то становится понятно, что сама проблема аутизма их распространителям до лампочки. Они не ставят целью как-то помочь с лечением и профилактикой аутизма. Их цель совсем другая — демонизировать вакцинацию, а аутизм используется просто как удобная страшилка. Создается впечатление, что бреднями про "всемирный заговор фармацевтов" завлечь новых адептов антипрививочники уже не могут (число долбанутых граждан, которые в это верят, уже вышло на насыщение), поэтому нужна какая-то более универсальная пугалка, способная вызвать панику у родителей. Аутизм, как малоизученная болезнь, причины которой пока неизвестны, отлично подходит на эту роль.

Сама по себе агитация против прививок не дает никакой финансовой выгоды, но опосредованная выгода может быть огромной. Отказ от прививок уже давно стал не столько самостоятельным убеждением, сколько символическим актом, этаким демонстративным вотумом недоверия "официальной" медицине. Этот символизм умело поддерживается и используется. Антипрививочная пропаганда практически всегда сочетается с призывами к использованию разнообразной "альтернативщины": гомеопатии, органического питания, натуропатии, структурированной воды, веганства, народной медицины, траволечения, практик духовного развития, молитв, тренингов личностного роста, диагностики ауры, коррекции биополя и т. п. Работает и наоборот: реклама разнообразных псевдомедицинских, лженаучных и эзотерических практик практически всегда включает в себя пункт о "страшном вреде прививок" и их связи с "эпидемией аутизма". Именно продавцы этой "альтернативщины" и являются выгодополучателями от антипрививочной истерии и именно они вливают ресурсы в ее распространение. Обычный бизнес на страхе и панике, дело мерзавца Вейкфилда живет и процветает.



Существует ли "эпидемия аутизма"

Выводы

"Катастрофическая эпидемия аутизма" существует в основном в воображении антивакцинаторов и истеричных пользователей соцсетей. Рост реальной заболеваемости строгими научными данными не подтверждается. Номинальное увеличение заболеваемости легко объясняется увеличением охвата диагностикой и изменением критериев самого заболевания. Растёт заболеваемость или нет — до сих пор не понятно, но даже если растёт, то никакого "аутичного апокалипсиса" точно нет.

Современная наука все ещё очень мало знает о возникновении аутизма, но зато она хорошо знает, что прививки не является его причиной. Это относится как к самим вакцинам так и к адъювантам и консервантам в них (алюминию, ртути). Возможных причин аутизма очень много и науке приходится исключать их одну за другой. Так сложилось исторически, что вакцины и адъюванты исключили первыми (помогли истерики общественности) и теперь продолжают копать дальше. Теперь под подозрением находится, например, ДДТ.

Постоянно циркулирующие в СМИ и интернете заявления о связи прививок и аутизма — обыкновенные вирусные фейки, ничем принципиально не отличающиеся от бредней про "распятых мальчиков". Распространяющие их люди — либо безграмотные придурки, либо злонамеренные шарлатаны.

Основную выгоду из непрекращающейся истерии вокруг прививок и аутизма извлекают продавцы разнообразных шарлатанских препаратов и практик "альтернативной медицины". Подрыв доверия к вакцинации и официальной медицине в целом увеличивает число их клиентов — перепуганных и дезориентированных "хомячков", которым можно впарить все что угодно.

Призываю вас не быть "хомячками" и не верить бездумно вирусным фейкам, которые уже десятилетиями циркулируют в СМИ и интернете. Думайте головой — она для этого предназначена.

Автор: Семен Есилевский. Источник: Site.ua

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