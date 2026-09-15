1000 "конячок" і зарядка за 20 хвилин: новий електротягач BYD ETT кращий за Tesla Semi

Як повідомляє видання Carscoops, повноцінна прем'єра нового комерційного флагмана відбулася на виставці IAA Transportation 2026 у Ганновері. Головною зіркою стенда став тягач ETT 44 з колісною формулою 4x2, який створений спеціально для європейського ринку далекобійних перевезень.

Для транспортного бізнесу час – це гроші, і вантажівка приносить прибуток лише тоді, коли їде. Тому BYD зробив серйозну ставку на швидкість поповнення енергії. Якщо підключити тягач до фірмової системи Megawatt Charging System потужністю 1,5 МВт, величезна батарея набирає з 20% до 80% всього за 20 хвилин. За цей час водій якраз встигне випити кави на заправці та оформити документи на вантаж.

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Під кабіною ETT 44 ховається один електромотор, який видає вражаючі 1006 кінських сил. Покупцям пропонують дві фірмові літій-залізо-фосфатні батареї Blade Battery на вибір: ємністю 434 кВт-год або топову на 651 кВт-год.

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Заявлений запас ходу становить 400 та 600 кілометрів відповідно. Виробник дає солідну гарантію на акумулятор – 10 років або 1,2 мільйона кілометрів пробігу, що знімає головний біль у власників автопарків.

BYD ETT 44 на виставці у Ганновері. Фото BYD

Цікаво, що за ключовими характеристиками новинка обходить європейську версію Tesla Semi, яку також показали на цій виставці. Американська вантажівка має запас ходу 550 км і підтримує зарядку лише до 800 кВт.

Крім того, повна маса автопоїзда для BYD за європейськими нормами становить 44 тонни (а технічно він потягне і всі 65 тонн), тоді як Tesla обмежена 40 тоннами.

Конкуренція та європейські реалії

BYD пропонує перевізникам не просто машину, а готове рішення: вантажівку, батарею та мегаватний зарядний пристрій. Це серйозний козир проти європейських брендів. Наприклад, нещодавно MAN розсекретив новий електротягач eTGX із запасом ходу 720 км, але європейські виробники поки сильно залежать від сторонніх мереж зарядних станцій, які будуються досить повільно.

Тенденція очевидна: комерційний транспорт стрімко електрифікується, і китайські бренди захоплюють цей ринок. Це підтверджують і рекордні продажі електричних спецмашин SANY, які розходяться по всьому світу сотнями одиниць щомісяця. Західним компаніям доведеться серйозно прискоритися, щоб не втратити своїх клієнтів.