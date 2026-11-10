1058 кінських сил та скандальне минуле: єдиний у світі гіперкар Galpin GTR1 пустять з молотка

Як повідомляє аукціонний дім RM Sotheby’s, торги за цей незвичайний лот пройдуть без резервної ціни. Орієнтовна вартість машини складає від 550 до 750 тисяч доларів, і публічно на продаж її пропонують вперше з моменту створення.

Проєкт компанії Galpin Auto Sports замислювався як альтернативне бачення розвитку легендарного Ford GT. Спеціально для цього кузовне ательє Metalcrafters виготовило повністю алюмінієвий кузов, який вийшов на 127 міліметрів ширшим за стандартний донорський автомобіль та отримав безліч карбонових елементів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У салоні панує розкіш: інтер'єр перешили яскраво-синьою шкірою, встановили кастомну алюмінієву панель приладів, але при цьому зберегли преміальну аудіосистему McIntosh. Проте найцікавіше ховається в історії самої машини, адже базовий Ford GT встиг змінити двох власників і побувати в серйозній ДТП у 2008 році, після чого отримав статус пошкодженого авто з відповідною позначкою в документах.

Технічні характеристики та шалена динаміка

Під капотом гіперкара стоїть рідний 5,4-літровий V8, який спочатку оснастили двома турбінами, але згодом замінили їх на масивний 4,0-літровий механічний нагнітач Whipple. На спеціальному гоночному паливі з октановим числом 110 цей монстр видає неймовірні 1058 кінських сил та 1345 Нм крутного моменту.

Завдяки таким допрацюванням розгін з місця до сотні займає жалюгідні 2,9 секунди. Під час офіційного дебюту у 2013 році розробники заявляли, що максимальна швидкість цього автомобіля перевищує 362 кілометри за годину.

Щоб втримати таку потужність на дорозі, шасі серйозно модернізували. Автомобіль отримав спортивні койловери Penske, посилені трубчасті важелі, шестипоршневі гальма з карбоновими дисками та ексклюзивні 20-дюймові ковані колеса HRE, взуті у чіпку гуму Pirelli P Zero.

Спочатку творці планували випустити щонайменше шість таких машин із цінником понад мільйон доларів за кожну. Однак амбітним планам не судилося здійснитися, і цей екземпляр так і залишився єдиним у своєму роді.

Осінній бум на ексклюзивні авто

Нагадаємо, раніше ми писали, що ця осінь виявилася надзвичайно щедрою на розпродаж рідкісних колекційних машин. Зокрема, з молотка пустили унікальний кіношний родстер Тоні Старка, який побудували на базі серійної Acura NSX спеціально для зйомок.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, колекціонери також активно полюють на рідкісну класику. Наприклад, відомий блогер Даг ДеМуро виставив на продаж свій особистий Ford GT, а фінальний екземпляр ексклюзивного спідстера Mercedes-Benz SLR Stirling Moss планують продати за фантастичні 6 мільйонів доларів.