10 електромобілів, які найшвидше поповнюють запас ходу під час зарядки: лідер доволі неочікуваний

Розвиток акумуляторних технологій, систем охолодження та силової електроніки дозволив деяким виробникам перейти на 800-вольтові електричні архітектури. Вища напруга дає змогу передавати більшу потужність без пропорційного збільшення сили струму та пов'язаного з ним тепловиділення.

Однак максимальна потужність зарядки сама по собі не показує, наскільки швидко електромобіль відновлює запас ходу. Важливі також ефективність силової установки, ємність батареї та те, як довго акумулятор може підтримувати високу потужність.

Тому експерти Autocar використали для порівняння кількість кілометрів запасу ходу, яку автомобіль отримує в середньому за одну хвилину заряджання в діапазоні від 10 до 80%. Таким чином, вони сформували власний рейтинг моделей, з найефективнішою зарядкою:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

10. Audi A6 E-tron Performance Sport (25,1 км/хв)

Електричний Audi A6 E-tron побудований на платформі Premium Platform Electric (PPE) концерну Volkswagen Group, яка передбачає 800-вольтову електричну архітектуру. Версія з батареєю 100 кВт-год може приймати до 270 кВт потужності.

Акумулятор на 83 кВт-год має нижчу максимальну потужність заряджання – 215 кВт. За даними виробника, за 21 хвилину зарядки автомобіль отримує додатково близько 528 км запасу ходу. Це відповідає приблизно 25,1 км за хвилину.

Запас ходу WLTP: 746 кілометрів;

Час заряджання: 21 хвилина;

Доданий запас ходу: 528 кілометрів;

Середня швидкість поповнення: близько 25,1 км/хв.

9. MG IM6 Long Range (25,8 км/хв)

Преміальний електричний кросовер MG IM6 використовує 800-вольтову архітектуру. Усі версії отримали акумулятор ємністю 100 кВт-год і можуть заряджатися від 10 до 80% за 17 хвилин.

Версія Long Range має один електродвигун, завдяки чому вона ефективніша за повнопривідні модифікації. Її запас ходу становить близько 624 кілометрів. За 17 хвилин автомобіль отримує приблизно 438 км додаткового запасу ходу, що відповідає 25,8 км за хвилину.

Запас ходу WLTP: 624 км;

Час заряджання: 17 хвилин;

Доданий запас ходу: 438 км;

Середня швидкість поповнення: близько 25,8 км/хв.

8. Porsche Taycan (26,4 км/хв)

Porsche Taycan був одним із перших серійних електромобілів із 800-вольтовою електричною системою. Навіть після появи новіших моделей його можливості швидкої зарядки залишаються конкурентними.

Базова версія з одним електродвигуном має запас ходу до 677 кілометрів. За 18 хвилин зарядки вона може отримати додатково близько 475 км. Таким чином, середня швидкість поповнення запасу ходу становить приблизно 26,4 км/хв.

Запас ходу WLTP: 677 км;

Час заряджання: 18 хвилин;

Доданий запас ходу: 475 км;

Середня швидкість поповнення: близько 26,4 км/хв.

7. BMW iX3 50 xDrive (26,4 км/хв)

Новий BMW iX3 на платформі Neue Klasse отримав 800-вольтову електричну систему та підтримку заряджання потужністю до 400 кВт.

Версія 50 xDrive має більшу батарею та повний привід порівняно з базовою модифікацією. При цьому для заряджання до 80% їй потрібно близько 21 хвилини. Доданий запас ходу становить 555 кілометрів, а середня швидкість заряджання становить 26,4 км/хв.

Запас ходу WLTP: 795 км;

Час заряджання: 21 хвилина.

Доданий запас ходу: близько 555 км;

Середня швидкість поповнення: близько 26,4 км/хв.

6. MG IM5 Long Range (29,2 км/хв)

Електричний фастбек MG IM5 використовує той самий акумулятор на 100 кВт-год, що й кросовер IM6, але завдяки більш аеродинамічному кузову має більший запас ходу. Версія Long Range отримала 800-вольтову архітектуру та заряджається від 10 до 80% за 17 хвилин.

За цей час автомобіль може поповнити запас ходу приблизно на 497 км. Середня швидкість становить 29,2 км/хв.

Запас ходу WLTP: 710 км;

Час заряджання: 17 хвилин;

Доданий запас ходу: близько 497 км;

Середня швидкість поповнення: близько 29,2 км/хв.

5. Volvo EX60 P12 AWD Plus (29,8 км/хв)

Електричний Volvo EX60 є аналогом за концепцією популярного XC60, але використовує спеціально розроблену електричну платформу. Флагманська версія отримала повний привід і запас ходу до 809 кілометрів за циклом WLTP.

Для заряджання від 10 до 80% їй потрібно 19 хвилин. За цей час батарея забезпечує близько 567 км додаткового запасу ходу. Це відповідає приблизно 29,8 км за хвилину.

Запас ходу WLTP: 809 км;

Час заряджання: 19 хвилин;

Доданий запас ходу: близько 567 км;

Середня швидкість поповнення: близько 29,8 км/хв.

4. BMW i3 50 xDrive First Edition (30,2 км/хв)

BMW i3 нового покоління використовує спеціалізовану електричну платформу, спільну за технологіями з новим iX3, але отримав потужнішу силову установку. Запас ходу First Edition становить близько 906 кілометрів.

За 21 хвилину зарядки автомобіль отримує близько 634 км додаткового запасу ходу. Середня швидкість поповнення становить приблизно 30,2 км/хв.

Запас ходу WLTP: 906 км;

Час заряджання: 21 хвилина;

Доданий запас ходу: близько 634 км;

Середня швидкість поповнення: близько 30,2 км/хв.

3. XPeng G6 Long Range (30,6 км/хв)

Китайський виробник XPeng оновив кросовер G6, додавши 800-вольтову електричну архітектуру. Однією з особливостей моделі стала літій-залізо-фосфатна батарея з ефективним температурним контролем. Це дозволяє довше підтримувати високу потужність зарядки, замість раннього її зниження для захисту акумулятора.

G6 Long Range заряджається від 10 до 80% лише за 12 хвилин. За цей час він отримує близько 367 км запасу ходу. Таким чином, середня швидкість поповнення становить приблизно 30,6 км/хв.

Запас ходу WLTP: 525 км;

Час заряджання: 12 хвилин;

Доданий запас ходу: близько 367 км;

Середня швидкість поповнення: близько 30,6 км/хв.

2. Mercedes-AMG GT 53 4-Door Coupe (34,0 км/хв)

Електрична версія Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe використовує акумуляторні технології, розроблені з урахуванням досвіду Формули-1. У батареї застосовані циліндричні елементи, які, за даними виробника, легше охолоджуються, що сприяє високій продуктивності та швидкій зарядці.

Найшвидше заряджається базова версія потужністю 536 кінських сил. Вона має запас ходу 777 кілометрів та може заряджатися від 10 до 80% за 16 хвилин. За цей час автомобіль отримує близько 544 км запасу ходу. Середня швидкість поповнення становить 34,0 км/хв.

Запас ходу WLTP: 777 км;

Час заряджання: 16 хвилин;

Доданий запас ходу: близько 544 км;

Середня швидкість поповнення: близько 34,0 км/хв.

1. Denza Z9 GT (72 км/хв)

На першому місці опинився Denza Z9 GT, який використовує технологію швидкої зарядки BYD Flash Charging. Розкішний електричний ліфтбек потужністю 1140 кінських сил здатен приймати до 1500 кВт потужності.

За заявленими даними, акумулятор заряджається від 10 до 70% лише за 5 хвилин. За цей час автомобіль отримує близько 360 км додаткового запасу ходу. Це відповідає приблизно 72 км запасу ходу за хвилину. Саме тому Denza Z9 GT суттєво випереджає інші моделі у цьому порівнянні.