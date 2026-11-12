115 тисяч гривень податку з авто за 500 тисяч: скільки доведеться платити автовласникам з 1 січня

Йдеться про законопроєкт №16037-д, який парламент ухвалив у другому читанні та в цілому 11 листопада 2026 року. Станом на 12 листопада документ має статус “Готується на підпис”. Отже, нові правила ще не діють: попереду підписання та офіційне опублікування. Це підтверджує картка законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Для змін до оподаткування продажу транспортних засобів у порівняльній таблиці до другого читання передбачено початок дії з 1 січня 2027 року.

Головна новація — податок залежатиме не лише від кількості продажів протягом календарного року, а й від строку реєстрації конкретного автомобіля за продавцем. Якщо минуло менше ніж 183 дні, дохід від продажу оподатковуватимуть за ставкою 18% ПДФО навіть за першої угоди.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Для легкових автомобілів, мотоциклів і мопедів, які не отримані у спадщину, передбачена така схема:

Строк після реєстрації за продавцем Перший продаж за рік Другий продаж Третій і наступні Менше ніж 183 дні 18% ПДФО 18% ПДФО 18% ПДФО 183 дні або більше Без ПДФО 5% ПДФО 18% ПДФО

До оподатковуваного доходу також застосовується військовий збір. За його чинної ставки 5% сумарне навантаження у випадках із 18% ПДФО становитиме 23%. Чинні ставки та порядок визначення доходу пояснює Державна податкова служба.

Відлік 183 днів починатиметься саме з державної реєстрації транспортного засобу за нинішнім власником. Дата придбання, ввезення в Україну чи фактичного отримання машини не замінює цю дату. Для першого за рік продажу успадкованого автомобіля вимога чекати 183 дні не застосовуватиметься.

Суттєвий нюанс — базою оподаткування є дохід від продажу, а не заробіток на перепродажі. Його визначають за ціною в договорі, але не нижче середньоринкової або визначеної відповідно до законодавства ринкової вартості — за вибором платника.

Наприклад, якщо оподатковувана сума становитиме 500 тисяч гривень, за ставки 18% ПДФО доведеться сплатити 90 тисяч гривень податку та ще 25 тисяч гривень військового збору. Разом — 115 тисяч гривень, навіть якщо власник продав машину дешевше, ніж придбав.

В Інституті досліджень авторинку застерігають, що таке навантаження може ускладнити терміновий продаж автомобіля через переїзд, втрату роботи чи інші життєві обставини. Також експерти припускають повернення частини угод до передачі автомобілів без належного переоформлення. Це прогноз можливих наслідків, а не вже зафіксована зміна на ринку.