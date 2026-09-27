12-річний хлопець проїхав 200 км на батьківському Volkswagen Golf: чим завершився ігровий режим GTA в реаліях

Тій далекій подорожі притаманний рух не просто по прямій, а в інтенсивному транспортному потоці, в тому числі на перехрестях, світлофорах, у маневрах смугами. Через 200 кілометрів від дому хлопичина трохи стомився.

Масштабна поліцейська операція завершилася успішно, і юного водія перехопили на стоянці для відпочинку абсолютно неушкодженим. Як повідомляє польське видання Vitrina, Wroclaw.TVp.pl та інші ресурси, інцидент розпочався у п'ятницю вранці, 25 вересня, коли батьки хлопчика на ім'я Лукаш із містечка Сехніце виявили зникнення сина та автомобіля.

Як все розпочиналося

Дитина заволоділа машиною близько восьмої ранку, коли на вулицях та автомагістралях вже настав піковий режим трафіка, і вирушила в невідомому напрямку. Вже о 8:27 чорний хетчбек з номерами DWR ххххT зафіксували камери відеоспостереження на одному з перехресть Вроцлава. Підліток впевнено рухався від центру міста в бік околиць, прямуючи до швидкісної магістралі.

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Правоохоронці негайно розіслали орієнтування колегам із сусідніх міст, зокрема до Зеленої Гури та Сулехува. Поліція підозрювала, що хлопець вже покинув межі Вроцлава і продовжує рух трасою.

Затримання на трасі S3

За кілька годин втікача помітили на стоянці MOP Stożne, що розташована вздовж автомагістралі S3. Саме там спільний патруль вроцлавських офіцерів та поліції Зеленої Гури зупинив мандрівника.

"У нас гарні новини, хлопчика знайшли цілим і неушкодженим на території одного з паркінгів. Дякуємо всім небайдужим водіям за допомогу в пошуках, – підсумували пошукову операцію представники поліції Вроцлава у Facebook.

Хлопчина зрозумів, що втомився, потрібен відпочинок й звернув на стоянку, де за всіма правилами припаркувався. Фото: Wrocławska Policja

Щасливий кінець буває не завжди

Подібні випадки періодично трапляються, коли діти отримують вільний доступ до ключів від авто. На щастя, цього разу обійшлося без ДТП, а юного водія доставили до відділку, звідки його забрали батьки.