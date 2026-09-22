140 гривень за дизель і 130 за бензин: скільки може коштувати пальне взимку

Ціни на пальне в Україні взимку можуть встановити нові рекорди. Експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін у коментарі прогнозує, що в лютому 2027 року літр дизельного пального може коштувати 115-120 гривень. Бензин, за його оцінкою, буде приблизно на 10 гривень дешевшим. Але це оптимістичний сценарій.

Чому пальне може знову подорожчати

Льоушкін називає одразу кілька факторів, які можуть підштовхнути ціни вгору. Серед них - наступний етап підвищення акцизів, продовження війни та складний зимовий період, який може впливати як на український паливний ринок, так і на європейські котирування.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Я вважаю, що потрібно рахувати, що дизель буде десь по 115-120 гривень у лютому. Тому що акцизи, тому що я не бачу вирішення питання війни. Взимку ми будемо переживати досить важку зиму", - прогнозує Дмитро Льоушкін.

Підстави говорити про подальше збільшення податкового навантаження справді є. Україна має затверджений графік щорічного підвищення акцизів на пальне до кінця 2027 року, після чого з 2028 року ставка для бензину має становити 359 євро за 1000 літрів, для дизпального - 330 євро.

Дизель уже по 100-115 гривень

Прогноз у 115-120 гривень виглядає менш фантастично, якщо порівняти його з нинішніми цінами. Станом на 22 вересня середня вартість дизельного пального в Україні становить близько 98,55 грн/л, А-95 - 89,15 грн/л.

А на деяких заправках дизель вже продають по 103-104 грн за літр. Нещодавно Auto24 писав, що ціни на бензин та дизель різко пішли вгору, причому в низці великих мереж дизель наблизився до психологічної позначки 100 грн/л.

Є й значно гірший сценарій

115-120 гривень за літр дизеля Льоушкін називає скоріше оптимістичним прогнозом. За несприятливого розвитку подій теоретично ціна може бути значно вищою.

"120 гривень - це 2,4 євро. Це та ціна, яка зараз є однією з найнижчих у Європі, і вона до нас повертається десь із періодичністю у три-чотири місяці", - пояснює експерт.

За його оцінкою, якщо європейські ціни, які зараз доходять до еквівалента 2,8-2,9 євро за літр, із певним часовим лагом проявляться на українському ринку, теоретично можна отримати дизель приблизно по 140-145 гривень за літр.

Утім, сам Льоушкін наголошує, що не вважає такий сценарій найбільш реалістичним.

"Якщо цю циклічність враховувати, то ось вам 140. Але це вже, я вважаю, не такий реалістичний сценарій. Я все ж більше схиляюся до 115-120 гривень", - каже експерт.

Нинішня ситуація добре показує, наскільки залежним залишається український ринок від європейських котирувань нафтопродуктів. Наприклад, влітку Auto24 повідомляв, що європейські котирування дизельного пального за короткий час підскочили до 1249 доларів за тонну, що швидко відобразилося на українських АЗС.

Причому ситуація може розвертатися так само швидко у протилежний бік. Ще в червні дизельне пальне в Україні опускалося нижче 80 гривень за літр, коли дешевшав імпортний ресурс.

Що буде з бензином

За прогнозом Льоушкіна, бензин взимку залишатиметься дешевшим за дизель приблизно на 10 гривень за літр.

Якщо базовий сценарій експерта реалізується і дизель у лютому коштуватиме 115-120 гривень, бензин може вийти приблизно на 105-110 грн/л. Це означало б помітне подорожчання від нинішнього рівня. Станом на 22 вересня середня ціна А-95 становить близько 89 гривень за літр.

Водночас прогноз Льоушкіна варто сприймати саме як сценарну оцінку. Фактична ціна пального взимку залежатиме від світових цін на нафту й нафтопродукти, валютного курсу, ситуації з імпортом, податків та перебігу війни.