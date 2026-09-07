Тест 14 повнопривідних кросоверів на українських дорогах: який з них найбільш економний

Як і у попередніх випробуваннях, автомобілі подолали маршрут протяжністю 400 кілометрів. Тест включав чотири контрольні заміри за бортовим комп’ютером на швидкостях 90, 110 та 130 км/год, а також фінальний підрахунок “по баку” під час повторної заправки наприкінці дня.

Які авто брали участь?

Цей тест став одним з найбільших, оскільки у ньому перевірили одразу 14 повнопривідних автівок сегментів C-SUV та D-SUV:

Ford Kuga (2.5 FHEV, 183 к.с., 4WD/e-CVT);

Nissan X-Trail e-Power (1.5, 213 к.с., 4WD e-Force);

CUPRA Terramar (2.0 TSI + 7DSG, 204 к.с., 4WD 4Drive);

Škoda Kodiaq (2.0 TDI + 7DSG, 150 к.с., 4WD);

Subaru Outback (2.5 атмо + CVT, 187 к.с., Symmetrical AWD);

Subaru Forester (2.5 атмо + CVT, 185 к.с., Symmetrical AWD);

Subaru Forester e-Boxer (2.5 гібрид, 194 к.с., Symmetrical AWD/e-CVT);

Hyundai Palisade (2.5 T-GDI MHEV, 334 к.с., 4WD/6AT);

Hyundai Tucson Hybrid (1.6 T-GDI, 235 к.с., 4WD/6AT);

Haval H6 PHEV (1.5 GDIT, 364 к.с., 4WD/ 4 ступенева КПП DHT);

Honda CR-V (2.0 e:HEV, 184 к.с., 4WD/ eCVT);

Mazda CX-60 (3.3 SkyActiv Turbo MHEV, 284 к.с., 4WD+8AT);

Mazda CX-60 (2.5 SkyActiv, 188 к.с. + 8AT, 4WD);

Mitsubishi Outlander (2.5 атмо + CVT, 184 к.с., 4WD).

Результати замірів

На першому відрізку за швидкості 90 км/год трійка лідерів виглядала так: гібридні Ford Kuga та Honda CR-V показали результати на рівні 4,5 та 5,0 л/100 км відповідно, тоді як дизельний Škoda Kodiaq споживав 5,2 літра. Новий Subaru Outback показав найвищий показник в колоні – 6,8 літра на “сотню”.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На швидкості до 110 км/год ситуація в таблиці змінилася. Гібридний Ford Kuga утримав першість із показником 5,3 л/100 км. Другим став дизельний Škoda Kodiaq (5,8 л/100 км), а третій результат у 5,9 літра показали гібридні Hyundai Tucson та Subaru Forester.

Найвищий швидкісний режим у 130 км/год був під загрозою зриву – на зворотному шляху до Києва колона потрапила в затор. Саме тому команда “Ідеальне Авто” зафіксувала витрати лише до моменту зупинки.

Дивіться повний тест на каналі “Ідеальне Авто”:

Лідером знову був Ford Kuga – 5,7 л/100 км. Друге місце посіла Škoda Kodiaq, що споживав 6,1 літра на “сотню”, а третє – Nissan X-Trail e-Power та Mazda CX-60 (2.5 SkyActiv) з показником 7,1 л/100 км.

Ще більш показова ситуація сформувалася в середній частині таблиці. Шосте місце з показником 7,6 літра посіли одразу 5 автівок: Mitsubishi Outlander, Mazda CX-60 з двигуном 3.3 SkyActiv Turbo MHEV, Subaru Forester та обидва Hyundai.

Підсумки: хто став абсолютним лідером економічності?

Фінальна заправка на АЗС наприкінці довела цікаві спостереження – абсолютним лідером великого тесту став гібридний Ford Kuga із середнім реальним показником 5,57 л/100 км. Другим неочікувано став Hyundai Tucson Hybrid (6,15 л/100 км), а третій результат продемонстрував дизельний Škoda Kodiaq (6,18 л/100 км).

З іншого боку таблиці опинився Haval H6 PHEV. Це цілком очікувано, оскільки переваги плагін-гібрида найкраще проявляються саме за міської експлуатації за умови дешевої зарядки від домашньої мережі за нічним тарифом. Однак, навіть результат 8,42 літра на 100 кілометрів є доволі гарним, оскільки H6 був найпотужнішим автомобілем в колоні.

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