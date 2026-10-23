15 тисяч доларів за "квиток" до Румунії: на Київщині затримали організатора елітного трансферу

Як повідомляє Хмельницька обласна прокуратура спільно з місцевою поліцією, незаконну діяльність розгорнув мешканець Київської області. Разом із допоки невстановленим спільником він розробив детальний план перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску, пропонуючи своїм клієнтам повний логістичний супровід.

У вересні цього року до організатора звернувся черговий охочий покинути країну. І знову класика у вигляді обіцянки-цяцянки, про що редакція Авто24 уже не раз попереджала. Винятку в цьому епізоді також не було: за значну суму у валюті ділок пообіцяв організувати безпечне перевезення чоловіка з Кам’янця-Подільського до прикордонної зони в Чернівецькій області.

Під час особистої зустрічі 20 жовтня підозрюваний провів детальний інструктаж. Він чітко пояснив маршрут, специфіку пересування прикордонною територією та алгоритм дій уже після опинення в сусідній державі. І вже повіз би, але...

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Затримання на гарячому та наслідки

Проте реалізувати задумане не вдалося, адже в справу втрутилися силовики. Вони затримали фігуранта в Обухові саме в момент отримання готівки за послугу.

"Свої послуги він оцінював у 15 тисяч доларів з одного клієнта, – зазначили представники поліції

Наразі слідчі вже оголосили чоловіку підозру за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а правоохоронці продовжують шукати інших причетних до цієї схеми.

Не перший випадок дорогого трансферу

Нагадаємо, раніше ми писали про схожі масштабні схеми нелегальної міграції, де фігурували навіть представники влади. Зокрема, на Буковині викрили прикордонника, який за 13 тисяч доларів пропонував виїзд у багажнику власного авто, використовуючи службове посвідчення для проїзду блокпостів.

Також нещодавно на Львівщині затримали ділка з Дніпра, який просив від 15 тисяч доларів за переправлення до Молдови чи Румунії. За додаткову плату клієнтам навіть видавали військову форму для маскування під час поїздки до кордону.