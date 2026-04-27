16 років із фейковими "правами": тракториста з Волині покарали, але не за це

Підробку виявили випадково, що і стало підставою для судового розгляду. Чоловікові ставили в вину, що він користувався самостійно виготовленим ще у 2009 році документом й без належних іспитів керував технікою до осені 2025-го.

Про цей інцидент в рубриці "Авто" з посиланням на вирок Володимирського міського суду написали "Волинські новини".

Підробив документ "вдома"

Як встановив суд, посвідчення тракториста-машиніста на своє ім’я чоловік надрукував самостійно. Жодних іспитів у сервісному центрі він не складав, однак це не завадило йому роками працювати за фахом – трактористом, комбайнером

Працював без аварій, порушень ПДР, дбайливо доглядав за технікою і нічого погано за 16 років за ним не водилося. Дисципліна також була на висоті. Але…

Викрили під час перевірки

Історія "засвітилася" у листопаді 2025 року. У селі Охнівка Володимирського району поліція зупинила трактор "МТЗ" для перевірки.

Під час контролю правоохоронці виявили, що водій пред’явив підроблене посвідчення.

Суд: частина покарання "згоріла"

Обвинувачений визнав провину. Відомо, що раніше до кримінальної відповідальності він не притягувався, має позитивні характеристики та добросовісно працює трактористом-комбайнером.

За сам факт підробки документів чоловіка не покарали – сплинули строки давності. Натомість за використання фейкового посвідчення суд призначив штраф у 850 гривень. Додатково з нього стягнули понад 5,3 тисячі гривень за проведення експертизи.

Символічне покарання

Фактично багаторічне користування підробленим документом обійшлося водієві відносно невеликими витратами. Водночас справа ще раз показує: навіть через роки такі порушення можуть спливти під час звичайної перевірки на дорозі.

Чи буде цей сумлінний тракторист працювати й далі за цим фахом, не повідомляється. Враховуючи дефіцит механізаторських кадрів на селі, там щось придумають. Ймовірно, домовляться з найближчим ПТУ про здачу всіх екзаменів екстерном для отримання справжніх "прав".