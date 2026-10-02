172 км/год у місті: як поліція геніально покарала гонщиків на Porsche та Audi без жодної погоні

Як повідомляє видання Carscoops, інцидент стався у місті Юніверсіті-Плейс, штат Вашингтон. Двоє молодиків вирішили перевірити можливості своїх Porsche 911 та Audi R8 на дорогах загального користування. За даними місцевого офісу шерифа, один із водіїв розігнався до 172 км/год у зоні, де діє обмеження у 56 км/год.

Найцікавіше в цій історії – реакція копів. Американські правоохоронці не стали влаштовувати голлівудську погоню за двома надшвидкими спорткарами. Замість того, щоб ризикувати життям пішоходів та інших водіїв, копи просто зафіксували факт порушення і навідалися до гонщиків згодом.

Докази з власного реєстратора

Щоб довести провину, правоохоронці отримали ордер на вилучення відео з реєстратора, який був встановлений у Porsche. Камера зафіксувала все: точний час, швидкість за GPS та кілька ракурсів самих перегонів. Цифри на екрані не залишили порушникам жодних шансів на виправдання.

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Обох водіїв заарештували за звинуваченням у необережному керуванні та участі у вуличних перегонах. Їхні Porsche та Audi відправили на штрафмайданчик на 72 години. Здавалося б, три дні без машини – це дрібниця.

Але до цього додадуться чималі рахунки за евакуатор, зберігання авто, судові витрати та, що найболючіше для власників спорткарів, космічне зростання вартості страховки. Це чудовий приклад того, як невідворотність покарання працює краще за будь-які сирени та мигалки.