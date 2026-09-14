17 або 34 тисячі гривень: у Раді зробили крок до штрафів за гучні автомобілі

Про підтримку законопроєкту повідомив один із його авторів, народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, на засіданні комітету рішення підтримали 17 депутатів. Сам законопроєкт №15358 був зареєстрований у Верховній Раді 26 червня 2026 року, а його назва прямо передбачає встановлення відповідальності за керування транспортними засобами із перевищенням допустимого рівня шуму.

Штраф до 34 тисяч гривень

Законопроєкт передбачає різні санкції залежно від того, чи діє воєнний стан та чи було порушення повторним.

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Під час воєнного стану за перше порушення пропонується штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Якщо водія повторно притягнуть за аналогічне порушення протягом року, сума зросте до 34 тисяч гривень. Крім того, за повторне порушення передбачене обов'язкове позбавлення права керування на строк від трьох до шести місяців.

Після завершення воєнного стану санкції мають бути меншими. За перше порушення пропонують штрафувати на 8 500 гривень, а за повторне - на 17 тисяч гривень.

Тобто максимальні 34 тисячі гривень - це не штраф за будь-який гучний автомобіль. Йдеться саме про повторне порушення в період дії воєнного стану.

Чому депутати хочуть карати за гучні автомобілі

Проблема гучних автомобілів та мотоциклів в Україні обговорюється вже не перший рік. Ще у 2023 році депутати пропонували запровадити штрафи за перевищення допустимого рівня шуму, але тодішній законопроєкт №9564 так і не став законом. Auto24 розповідав про попередню спробу запровадити штрафи у 17 та 34 тисячі гривень.

Тепер депутати повернулися до цієї теми вже із законопроєктом №15358.

Автори ініціативи пояснюють, що під час війни різкий звук двигуна або вихлопної системи може нагадувати звук безпілотника. Це здатне викликати тривогу у цивільних та дітей, бути тригером для ветеранів і створювати додаткові проблеми для правоохоронців та сил протиповітряної оборони.

Auto24 вже розбирав ситуацію з гучним вихлопом під час повітряної тривоги і пояснював, що станом на 2025 рік окремої норми, яка прямо карала б саме за надмірно гучний вихлоп, в Україні не було.

Що вважатиметься перевищенням шуму

Саме тут залишається один із головних практичних питань законопроєкту.

Йдеться не просто про автомобіль, який суб'єктивно здається комусь гучним. Має існувати конкретний допустимий рівень шуму, перевищення якого можна зафіксувати та використати як підставу для штрафу.

За задумом авторів законопроєкту, відповідні нормативи мають бути чітко визначені. Окремі вимоги планують встановити і для нічного часу, коли шум від транспорту особливо заважає мешканцям. Раніше повідомлялося про часовий проміжок з 22:00 до 08:00.

Тому поки що неправильно говорити, що після ухвалення закону будь-який спортивний автомобіль із гучним заводським вихлопом автоматично отримуватиме штраф.

Найбільше ризикують власники переробленого вихлопу

Насамперед проблема стосується автомобілів і мотоциклів, конструкцію яких навмисно змінили для збільшення рівня шуму.

Йдеться про прямоточні вихлопні системи, видалені або модифіковані глушники та інші види тюнінгу, після яких автомобіль стає значно гучнішим за передбачений виробником рівень.

Саме на такі машини та мотоцикли звертали увагу автори законопроєкту. Водночас остаточне формулювання норми ще може змінитися під час доопрацювання документа.

У законопроєкту є важливе слабке місце

Покарання можна прописати дуже жорстке, але залишається питання: як саме поліція повинна доводити перевищення допустимого рівня шуму?

Це питання важливе не лише для водіїв, а й для самих правоохоронців. Якщо достатньо буде суб'єктивної оцінки інспектора, виникне багато суперечок. Якщо ж необхідний спеціальний вимірювальний прилад, потрібно визначити порядок його використання, калібрування та фіксації результату.

Юридична служба Верховної Ради у своїй інформаційній довідці окремо аналізувала ризики законопроєкту №15358. Документ був підготовлений ще до нинішнього рішення комітету.

Це означає, що під час підготовки до другого читання саме механізм контролю може стати одним із головних питань.

Закон ще не діє

Попри рішення комітету, водіям поки не потрібно терміново шукати тихіший вихлоп. Законопроєкт №15358 ще має пройти розгляд Верховною Радою. Лише після ухвалення парламентом, підписання та офіційного набуття чинності нові штрафи стануть реальністю.

У картці Верховної Ради законопроєкт наразі має статус такого, що перебуває на парламентському розгляді. Він включений до порядку денного, а 14 вересня 2026 року проєкт №15358 було винесене на засідання профільного комітету.

Сам Железняк після рішення комітету заявив, що документ ще планують доопрацювати з колегами до другого читання. Тому остаточні формулювання та механізм відповідальності ще можуть змінитися.

Для водіїв висновок простий: 34 тисячі гривень за гучний вихлоп поки що не є чинним штрафом. Це максимальна санкція, яку пропонує законопроєкт №15358 за повторне порушення під час воєнного стану.

А от чи зможе новий закон реально приборкати любителів "поревіти" на міських вулицях, залежатиме не стільки від розміру штрафу, скільки від того, наскільки чітко депутати пропишуть процедуру вимірювання та фіксації шуму.