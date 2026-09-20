17-річний водій Corvette розігнався до 198 км/год у Каліфорнії: яке покарання за таке порушення

Як пише Carscoops, інцидент стався в районі Грасс-Веллі, Каліфорнія. За інформацією місцевого підрозділу CHP, після зупинки офіцер встановив, що за кермом автомобіля перебував 17-річний водій. У CHP повідомили, що водія притягнули до відповідальності, а його батьків поінформували про інцидент.

Водночас у повідомленні патруля не уточнюється, яке саме порушення було оформлено, а також що відбулося з автомобілем після зупинки – інформації про конфіскацію Corvette або затримання водія наразі немає.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Перевищення швидкості може мати додаткові наслідки

У Каліфорнії рух зі швидкістю понад 100 миль/год, або приблизно 161 км/год, може мати серйозніші наслідки, ніж звичайний штраф за перевищення швидкості.

За перше відповідне порушення закон передбачає штраф до 500 доларів без урахування додаткових нарахувань. Суд також може призупинити дію водійського посвідчення на строк до 30 днів.

У Каліфорнії також діє окремий механізм розгляду справ щодо водіїв, яких поліція фіксує на швидкості понад 100 миль/год. Програму було оголошено у грудні 2025 року. Згідно з нею, такі штрафи можуть автоматично передаватися до підрозділу DMV, відповідального за безпеку водіїв. За результатами розгляду водійське посвідчення можуть призупинити або анулювати.

Цей процес не означає автоматичного позбавлення прав і може відбуватися незалежно від результату судового розгляду. У випадку 17-річного водія Corvette CHP не повідомила, чи було DMV передано відповідні матеріали та чи розпочато окремий перегляд.