Автомобіль називали "горбатим" за характерний силует, жартували з тісного салону й скромної потужності, але для багатьох родин саме цей автомобіль став першим власним легковиком.

Попри запорізьку локацію, історія ЗАЗ-965 почалася не в Запоріжжі. Наприкінці 1950-х років у СРСР вирішили створити доступний автомобіль для масового покупця.

Орієнтиром стала європейська мода на компактні економічні машини, зокрема італійський Fiat 600. Розробку майбутнього "Запорожця" розпочали на Московському заводі малолітражних автомобілів і в НАМІ. Ранні прототипи мали назву "Москвич-444".

Читайте також Ідеально збережений "горбатий" ЗАЗ-965 продається в США на аукціоні Copart за 5 тисяч доларів

Від Москвича-444 до запорізького автомобіля

Оскільки московське підприємство було завантажене виробництвом інших моделей, 28 листопада 1958 року уряд ухвалив рішення організувати випуск мікролітражок на запорізькому заводі "Комунар", який до того виготовляв сільськогосподарську техніку.

Надійні шини – важлива складова комфортної та впевненої їзди. Hankook поєднує сучасні технології, якість та інноваційні рішення для різних дорожніх умов. Обирайте шини Hankook для своїх щоденних подорожей. Рекламна інформація

У Запоріжжі довелося розбудовувати виробничу інфраструктуру, створювати нові цехи й налагоджувати складання. Двигуни постачав Мелітопольський моторний завод. Перший дослідний "Запорожець" зібрали в червні 1959 року.

В експериментальному цеху заводу "Комунар" 4 листопада 1959 року. Фото: Держархів Запорізької області

Читайте також За 60-річний ЗАЗ-965 просять понад 18 тисяч доларів: що приховує найдорожчий "Горбатий" в Україні

На Запорізькому автомобільному заводі "Комунар" створено перший товарний екземпляр мікролітражного автомобіля "Запорожець", 1960 рік. Фото: Держархів Запорізької області

23 листопада 2026-го, цій події на фото виповниться 66 років. Тут – цех фарбування й оздоблення автомобілів "Запорожець". Фото: Держархів Запорізької області

Надалі конструкцію істотно доопрацювали вже запорізькі фахівці. Тож ЗАЗ-965 не був просто зменшеною копією Fiat: він запозичив загальну концепцію європейської мікролітражки, але отримав власні конструктивні рішення. Саме форма задньої частини кузова, відмінна від італійського зразка, допомогла появі знаменитого прізвиська.

Читайте також Зроблено в Україні: чому ми можемо пишатися "горбатим"

Перша партія: що сталося 22 листопада

У джерелах можна зустріти дві дати, які не варто плутати. 1 жовтня 1960 року завод розпочав серійне виробництво, а 22 листопада – з конвеєра зійшла перша промислова партія товарних машин.

Автомобілі “Запорожець” заводу “Комунар” на заводському дворі перед відправленням споживачам. Фото: Держархів Запорізької області

Цю подію підтверджує і Державний архів Запорізької області. В архівному переліку матеріалів виставки "Перший мікролітражний" є фотографія, датована 22 листопада 1960 року, саме з таким підписом.

Щоправда, ця невелика партія автомобілів до автосалонів не потрапила, машини переважно розійшлися заводами – між суміжниками ЗАЗу. Тоді вони ще не були "горбатими".

В описі до фотографії не повідомляється, скільки саме машин потрапило до партії, куди їх відправили першими та чи можна встановити долю автомобіля з номером 1.



Скільки пляшок горілки коштувало "щастя на колесах"

До кінця року встигли виготовити приблизно 1500 автомобілів. Однак у відкритий продаж товарні автомобілі ЗАЗ-965 пішли на початку 1961-го, тобто якраз після грошової реформи, за ціною 1 800 руб. Збіг обставин?

Ймовірно, на цих світлинах вгорі та нижче хтось упізнає свою бабусю чи дідуся у збиральному цеху та на головному конвеєрі заводу в Запоріжжі. Фото: Держархів Запорізької області

Тут є цікаве народне співставлення щодо цінника. Вартість "Запорожця" була еквівалентною вартості 1000 пляшок горілки. Тоді вона коштувала 1 карбованець 80 копійок. Якщо врахувати середню зарплату того часу по СРСР, то на машину потрібно було 20 місячних зарплат.

Читайте також Детективна історія "горбатого" з Болгарії, який коштує як новий BMW X5

Оплата проводилася готівкою в касі магазину або через Ощадкасу. Кредитів чи розстрочок на придбання довгоочікуваного авто в черзі за списками профспілок чи підприємств не існувало.

При цьому покупець не міг обрати колір кузова, оббивку салону чи комплектацію – брали те, що привезли з заводу в конкретний день.



Скільки випустили "горбатих"

Початковий ЗАЗ-965 став першим поколінням запорізьких легковиків, що згодом розрослося до кількох модифікацій. У 1962 році з'явився модернізований ЗАЗ-965А з потужнішим двигуном. Виробництво автомобілів першого покоління тривало до 1969 року.

За даними української "Енциклопедії сучасної України", загалом за всю історію марки "Запорожець" випустили 3 422 444 автомобілі різних поколінь. Це число стосується не лише "горбатої" моделі, а й наступних машин сімейства.

У публікаціях про ЗАЗ-965 трапляються різні цифри загального тиражу першого покоління – зокрема, 322 106 та 332 106 екземплярів.

Читайте також 60 років тому випустили перший "Запорожець": яким він був

Маленький, легкий і задньомоторний

ЗАЗ-965 був дводверним чотиримісним седаном із двигуном позаду та заднім приводом. Його конструкція мала відповідати головному завданню – забезпечити якомога доступніший і економніший особистий транспорт.

Базовий автомобіль отримав чотирициліндровий V-подібний двигун повітряного охолодження об'ємом 746 куб. см і потужністю 22 к. с. Модернізований ЗАЗ-965А мав мотор об'ємом 887 куб. см потужністю 27 к. с.

Серія 965-го в різних модифікаціях свого часу була недосяжною розкішшю для мільйонів охочих – черга розтягувалася на роки. Фото: Держархів Запорізької області та ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Максимальна швидкість зросла приблизно з 80 до 90 км/год. Довжина машини становила близько 3,33 м, споряджена маса – приблизно 640–650 кг.

Компактні розміри, коротка колісна база, дорожній просвіт близько 20 см і відсутність тунелю карданного вала в днищі допомагали автомобілю на нерівних дорогах. Водночас малопотужний двигун, шум, тісний салон і проблеми з тепловим режимом залишалися предметом критики власників.

Вже через кілька місяців після початку серійного випуску ЗАЗ-965 з кульманів КБ в експериментальний цех надійшли розробки вантажних моделей ЗАЗ-970 із двигуном повітряного охолодження (вгорі, 27 травня 1961 року) та ЗАЗ-970Г (внизу, 3 серпня 1962 року). Фото: ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

"Запорожець" не був ідеальним автомобілем, проте його значення визначалося не рекордами швидкості чи комфортом. Він став спробою зробити особистий транспорт доступнішим для звичайної людини. ЗАЗ-965 згодом отримав поштові й спеціальні модифікації, а експортні версії продавалися під назвами Jalta та Eliette.

Читайте також На відео показали "Горбатий" ЗАЗ за 300 тисяч доларів, крутіший за Lamborghini та Ferrari

Потім були автомобілі другого покоління – ЗАЗ-966, ЗАЗ-966В, ЗАЗ-968, ЗАЗ-968А та ЗАЗ-968М. Вони також увійшли в історію радянського та українського автопрому, оскільки випускалися до 1994 року.

Були в тій конструкції плюси й мінуси, але не варто забувати головне – для багатьох сімей то було вершиною щастя. Фото: ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Сьогодні дата 22 листопада – привід згадати не лише кумедний силует "горбатого", а й людей, які створювали нове виробництво в Запоріжжі. І, можливо, найцікавіша загадка цієї історії досі чекає на відповідь: де опинилися перші українські автомобілі з листопадової партії 1960 року та чи зберігся бодай один із них?