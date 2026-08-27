300 км/год, зняті номери і десятки штрафів: чому вуличних гонщиків не зупиняє система

Про проблему системних порушників ПДР розповів народний депутат Ярослав Железняк у відео на своєму каналі. Він навів приклад водія дорогого тюнінгованого автомобіля, який, за твердженням депутата, регулярно публікував у соцмережах відео з небезпечними заїздами, значними перевищеннями швидкості та їздою без номерних знаків. Железняк повідомив, що разом із колегою звернувся щодо цього епізоду до поліції.

Проблема не в тому, щоб побачити порушення

Одна з головних тез Железняка полягає в тому, що сучасна система вже досить добре навчилася фіксувати перевищення швидкості.

В Україні працює автоматична фіксація, а МВС готується розширювати її можливості. Але камера вирішує лише першу частину задачі - встановлює факт порушення.

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Для водія, який систематично перевищує швидкість, одна нова камера означає передусім ще одну постанову.

Авто24 раніше розповідав, які штрафи передбачені за найбільші перевищення швидкості в Україні. Наразі перевищення дозволеної швидкості більш ніж на 50 км/год карається штрафом 1700 грн.

Зняті номери теж не залишаються безкарними

На відео, яке аналізувала команда депутата, окремо звернули увагу на зняття номерних знаків перед поїздкою.

Це має очевидну логіку для порушника: автоматичній камері значно складніше прив'язати порушення до власника автомобіля без читабельного номера.

Проте їзда без номерного знака або з номером, який не дозволяє його ідентифікувати, сама по собі є адміністративним порушенням.

Авто24 раніше писав про відповідальність за порушення правил використання номерних знаків. Стаття 121-3 КУпАП передбачає, зокрема, відповідальність за номерні знаки, які неможливо прочитати або які приховані.

Проблема знову впирається не лише у розмір окремого штрафу, а в те, що відбувається з водієм після десятого чи двадцятого подібного епізоду.

Соцмережі фактично стають архівом порушень

Ще одна особливість сучасних вуличних гонок у тому, що водії нерідко самі публікують відео своїх заїздів.

Ролики з розгоном, дрифтом або рухом на дуже високій швидкості збирають сотні тисяч і навіть мільйони переглядів. Для автора це контент, але для правоохоронців потенційно ще й джерело інформації.

Схожа практика давно використовується за кордоном. Авто24 ще раніше писав про водія Shelby GT350, якого поліція почала перевіряти після його ж трансляції заїзду на швидкості близько 300 км/год. У тому випадку відео з соцмереж стало приводом для значно глибшої перевірки історії водія.

Тому анонімний нік і знятий номер самі по собі ще не гарантують, що особу неможливо встановити.

У Раді вже є законопроєкт про жорсткішу відповідальність

Після серії резонансних аварій та випадків небезпечного водіння у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15348, який пропонує посилити адміністративну відповідальність за дії, що призводять до травматизму та смертності на дорогах.

Документ зареєстрований 24 червня 2026 року. Профільний Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував включити його до порядку денного та прийняти у першому читанні за основу. Станом на кінець серпня законопроєкт очікує розгляду парламентом.

Існує й альтернативний законопроєкт №15348-1, серед співавторів якого є Ярослав Железняк та Максим Хлапук. Проте щодо нього профільний комітет, навпаки, рекомендував відхилення.

Тому говорити, що конкретний варіант уже точно буде ухвалений або автоматично запрацює з вересня, поки зарано.

Окремо хочуть карати за надмірний шум

Ще один законопроєкт, пов'язаний із поведінкою тюнінгованих автомобілів на дорогах, має номер 15358.

Його зареєстрували 26 червня 2026 року, і він стосується відповідальності за керування транспортом із перевищенням допустимого рівня шуму. Серед авторів також є Ярослав Железняк та Максим Хлапук.

Ця ініціатива стала реакцією, зокрема, на автомобілі з навмисно дуже гучним вихлопом та тюнінгом, який у воєнний час може створювати додатковий стрес для людей.

Основне питання - що робити з повторними порушеннями

Нинішня система штрафів в Україні переважно оцінює кожен епізод окремо. Водій перевищив швидкість - отримав штраф. Зробив це наступного дня - отримав ще один.

Такий підхід працює для більшості людей, для яких сам штраф та ризик його повторення вже є стримувальним фактором. Але він значно слабший для тих, хто систематично порушує правила і готовий регулярно оплачувати постанови.

Саме тому дискусія поступово зміщується від простого збільшення кількості камер до системи накопичувальної відповідальності, коли повторювані грубі порушення можуть призводити до значно більших фінансових санкцій або тимчасової втрати права керування.

Така модель діє в багатьох країнах через штрафні бали або автоматичне посилення санкцій за повторні порушення.

Камер має бути більше, але цього недостатньо

Автоматична фіксація залишається важливою, оскільки значно збільшує ймовірність того, що перевищення швидкості буде помічене.

Проте резонансні випадки показують іншу проблему: якщо один водій накопичує багато постанов, але продовжує демонстративно порушувати ПДР, сама фіксація вже не виконує превентивну функцію.

У цьому сенсі теза про "тариф на безкарність", яку використовує Железняк, досить точно описує проблему. Якщо штраф настільки малий відносно доходів порушника, що не впливає на його поведінку, він перестає бути ефективним покаранням.

Тому головне питання зараз полягає не лише у тому, скільки нових камер з'явиться на дорогах. Значно важливіше, чи з'явиться механізм, який після серії грубих порушень реально забере у водія можливість продовжувати небезпечні заїзди.