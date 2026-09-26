3500 гривень за ігнор знаку STOP: відео про те, як поліцейський дрон у Польщі масово штрафує водіїв

Як повідомляє Policja Mazowiecka, масштабну перевірку влаштували поблизу міста Остроленка в понеділок, 14 вересня. Керували безпілотником співробітники воєводської комендатури з Радома, які вивели контроль за безпекою на новий технологічний рівень.

Більшість керманичів робили типову помилку: замість повної зупинки вони лише злегка пригальмовували перед коліями. Після цього машини одразу виїжджали на рейки, навіть не переконавшись у відсутності потяга.

Кого спіймали та що буде далі

Правоохоронці вказали на масштабність проблеми. В основному вимоги ПДР ігнорують водії легкових автомобілів, в т.ч. з причепами, та мотоциклісти. Турбує й те, що серед покараних опинилися професійні водії вантажівок.

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"Ми запевняємо, що подібні дії будуть продовжуватись з використанням дронів. Водії, які ігнорують правила, мають чекати на сильну реакцію поліції. Жодного милосердя не буде, – зазначається у релізі Мазовецької поліції.

На підтвердження своїх намірів про інноваційне патрулювання та доказову базу з камер безпілотника поліцейське відомство виклало коротке відео, відзняте з квадрокоптера над переїздами. Воно спонукатиме водіїв згадати ПДР і особливо розділ, де йдеться про повну зупинку перед знаком STOP.