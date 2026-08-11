Укр
Ру

48 тисяч пікапів Toyota Tacoma TRD Off-Road мають серйозні проблеми з корозією

Японський автовиробник оголосив масштабне відкликання близько 48 тисяч пікапів Tacoma TRD Off-Road 2024-2025 років випуску. Причиною сервісної акції стала загроза корозії масляного резервуара амортизаторів, яка з часом може призвести до його повного відриву від автомобіля під час руху.
Toyota відкликає 48 тисяч пікапів Tacoma TRD Off-Road через іржу

ФОТО: Toyota Tacoma|

Toyota Tacoma TRD Off-Road

Данило Северенчук
logo11 серпня, 16:40
logo0
logo0 хв

За заявою компанії, відірваний резервуар амортизатора здатний залишитися на проїжджій частині, що створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху та підвищує ризик виникнення ДТП.

При цьому для самого водія пікапа безпосередня загроза зіткнення мінімальна, оскільки підвіска продовжує виконувати свої базові функції навіть у разі втрати дистанційного резервуара.

Спосіб усунення несправності

Виробник планує надіслати офіційні сповіщення всім власникам пікапів, які підпадають під кампанію, до початку жовтня. Клієнтам необхідно буде відвідати офіційний дилерський центр Toyota для проведення технічного огляду.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Фахівці дилерських центрів перевірять стан передніх та задніх амортизаторів і в разі виявлення пошкоджень або слідів корозії безоплатно замінять вузли на оновлені та покращені елементи.

Інші відкликання моделі

#Toyota #Tacoma Double Cab 2015 #Авто зі США #Фото #Новини #Автоновинка #США