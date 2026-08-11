48 тисяч пікапів Toyota Tacoma TRD Off-Road мають серйозні проблеми з корозією

За заявою компанії, відірваний резервуар амортизатора здатний залишитися на проїжджій частині, що створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху та підвищує ризик виникнення ДТП.

При цьому для самого водія пікапа безпосередня загроза зіткнення мінімальна, оскільки підвіска продовжує виконувати свої базові функції навіть у разі втрати дистанційного резервуара.

Спосіб усунення несправності

Виробник планує надіслати офіційні сповіщення всім власникам пікапів, які підпадають під кампанію, до початку жовтня. Клієнтам необхідно буде відвідати офіційний дилерський центр Toyota для проведення технічного огляду.

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Фахівці дилерських центрів перевірять стан передніх та задніх амортизаторів і в разі виявлення пошкоджень або слідів корозії безоплатно замінять вузли на оновлені та покращені елементи.

Інші відкликання моделі