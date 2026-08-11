48 тисяч пікапів Toyota Tacoma TRD Off-Road мають серйозні проблеми з корозією

ФОТО: Toyota Tacoma|
Toyota Tacoma TRD Off-Road
За заявою компанії, відірваний резервуар амортизатора здатний залишитися на проїжджій частині, що створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху та підвищує ризик виникнення ДТП.
При цьому для самого водія пікапа безпосередня загроза зіткнення мінімальна, оскільки підвіска продовжує виконувати свої базові функції навіть у разі втрати дистанційного резервуара.
Спосіб усунення несправності
Виробник планує надіслати офіційні сповіщення всім власникам пікапів, які підпадають під кампанію, до початку жовтня. Клієнтам необхідно буде відвідати офіційний дилерський центр Toyota для проведення технічного огляду.
Фахівці дилерських центрів перевірять стан передніх та задніх амортизаторів і в разі виявлення пошкоджень або слідів корозії безоплатно замінять вузли на оновлені та покращені елементи.
Інші відкликання моделі
- Це не єдиний сервісний випадок, який торкнувся пікапа Tacoma останнім часом. Раніше у США було оголошено відкличну кампанію окремих екземплярів моделей 2014-2021 років випуску через дефект подушок безпеки, що встановлювалися під час післяаварійного ремонту.
- Згідно з даними Toyota, постачальник міг припуститися помилки під час монтажу подушки до кронштейна, через що вона може некоректно розкриватися під час зіткнення, знижуючи рівень захисту пасажирів.