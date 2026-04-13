490 кВт і 400 кілометрів ходу: чи приїдуть в Україну електровантажівки HOWO TX EV

У мережі вже з’явилися повідомлення про початок приймання замовлень на постачання в Україну будівельних самоскидів з акумуляторним живленням. Виробник взявся позиціювати їх як серію TX New Energy.

Щоправда, жодного слова про постачальника таких машин, як і про джерело такого запиту на попереднє замовлення, мережа не наводить. Так само відсутні деталі щодо характеристик і особливостей техніки.

Водночас відомо, що Sinotruk (China National Heavy Duty Truck Group), що випускає важкі комерційні автомобілі під брендами HOWO та SITRAK, у разі виходу на український ринок може стати третім гравцем у сегменті важкої електротехніки після MAN та Sany.

Китайці спершу насичують власний ринок

Попри те, що дизельний самоскид HOWO TX вже з’являвся в Україні, його електрична версія поки далека від реальних поставок. Модель лише нещодавно почала активно продаватися на внутрішньому ринку Китаю та поступово виходить на ринки Азії.

Зокрема, повідомлялося про масштабні постачання до Ефіопії, Філіппін і Нігерії, де є високий попит на самоскиди такого класу.

Магістральні тягачі HOWO TX New Energy акумуляторного живлення мають тривісну колісну класику та синю ліврею. Фото: Sinotruk



У самому Китаї техніку вже закуповують великими партіями. Наприклад, у березні 20 самоскидів HOWO TX New Energy зеленого кольору відправили до провінції Ляонін – для перевезення руди на довгих маршрутах.

Ще 20 синіх тягачів HOWO TX New Energy передали клієнту в Шанхаї для роботи з контейнерними перевезеннями до портового термінала.

В Україні така техніка була б доречною

Поки що про офіційні поставки в Україну не повідомляється. Водночас така техніка могла б знайти застосування у кар’єрах, на відкритих родовищах і в будівництві.

Доступні варіанти з колісними формулами 6×4 та 8×4. За технічними характеристиками електровантажівки виглядають доволі потужно.

Піковий потенціал електродвигуна сягає 490 кВт (667 к.с.). У версіях з електроприводним мостом може зростати до 825 кВт (1121 к.с.) – як опція.

Самоскид HOWO TX New Energy розроблявся для каторжних робіт в кар'єрах, гірничих розрізах, в т.ч. для далекого плеча перевезень. Фото: Sinotruk

Самоскиди мають посилене шасі та витривалі мости MAN для роботи в кар’єрах і на будмайданчиках. Використовується 5-ступінчаста автоматична трансмісія із системою рекуперації енергії (ефективність – до 30%).

Запас ходу понад 400 км

У закабінній ніші встановлюється літій-залізо-фосфатна (LFP) батарея виробництва CATL місткістю до 600 кВт-год, яка забезпечує запас ходу понад 400 км.

Водночас доступні й менш місткі варіанти – 350 або 422 кВт-год, що дозволяє знизити вартість техніки залежно від умов експлуатації.

У топовій версії передбачене швидке заряджання двома пістолетами (dual-gun fast charge): від 30% до 80% батарея заряджається приблизно за 25–30 хвилин.

Комфорт і безпека

Кабіна серії TGS створена з використанням технологій MAN і вирізняється хорошою ергономікою. Водію доступні сидіння на пневмопідвісці та покращена шумоізоляція (до 49 дБ).

Також передбачено сучасні системи безпеки, зокрема ABS, ASR, LDWS і FCWS.