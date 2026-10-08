612 "коней" та понад 750 км на одному заряді: BMW офіційно розсекретила заряджений кросовер iX3 M60 xDrive

Як повідомляє BMW, виробництво найдинамічнішого представника лінійки Neue Klasse стартує навесні 2027 року на заводі в угорському Дебрецені. Прийом замовлень на цю модель відкриється вже наприкінці січня того ж року. Зовні статус перформанс-версії видають ексклюзивні жовті ходові вогні M Yellow Lights, натхненні гоночним болідом BMW M Hybrid V8.

Також кросовер отримав фірмову підсвітку решітки радіатора Iconic Glow, аеродинамічні дзеркала та масивний задній дифузор. У базі автомобіль комплектується 21-дюймовими легкосплавними дисками, проте за бажанням клієнти зможуть замовити ще більші 22-дюймові колеса.

Технології та суперкомп'ютер Heart of Joy

Головною фішкою новинки стала шоста генерація технології eDrive з новими циліндричними батареями ємністю 108,7 кВт-год. Завдяки цьому максимальний запас ходу сягає солідних 754 кілометрів за циклом WLTP.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Керує всіма процесами новітній суперкомп'ютер Heart of Joy, який працює вдесятеро швидше за системи попереднього покоління. Він блискавично координує роботу повного приводу, адаптивної підвіски та рульового управління.

"Водій може використовувати пелюстки на кермі, щоб активно впливати на відгуки системи та адаптувати продуктивність авто з винятковою точністю", – зазначають в BMW.

Для впевненого контролю над такою потужністю інженери встановили адаптивну М-підвіску та спортивний диференціал на задній осі. Цікаво, що в повсякденному режимі кросовер гальмує переважно за рахунок рекуперації, забезпечуючи максимально м'яку зупинку без ривків.

Інтер'єр у стилі Neue Klasse

У салоні водія зустрічає абсолютно нова концепція управління Panoramic iDrive з величезним 17,9-дюймовим центральним екраном. Спортивне кермо отримало червону позначку на 12 годин та спеціальні кнопки для швидкої активації режимів Boost і M Mode. За комфорт відповідають спортивні сидіння з функцією масажу та преміальна аудіосистема Harman Kardon на 13 динаміків. Остання підтримує технологію Dolby Atmos, створюючи об'ємне звучання в салоні.

Електричне майбутнє баварців