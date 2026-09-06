64 тисячі кілометрів на Porsche Macan T: реальні витрати та головний недолік преміум-кросовера

Видання Car and Driver завершило масштабний ресурсний тест Porsche Macan T 2024 року випуску. За час експлуатації одометр накрутив 40 000 миль (близько 64 000 км), що дозволило зробити об'єктивні висновки про надійність, реальні витрати та повсякденний комфорт найдоступнішої версії німецького кросовера.

Для українських водіїв, які часто придивляються до вживаних Macan зі США, цей тест є чудовим індикатором. Головний висновок – машина дійсно надійна. За весь час кросовер жодного разу не зламався, а єдиним позаплановим візитом на сервіс стала заміна лобового скла через тріщину.

Салон також чудово зберігся: комбіновані тканинні вставки на сидіннях виявилися практичнішими за повністю шкіряний салон, особливо взимку та в спеку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Скільки коштує утримання та як він їде

А от ціни на планове технічне обслуговування нагадують, що це все ж таки Porsche. Перше ТО на 16 000 км було безкоштовним, але наступні візити до дилера витягнули з кишені журналістів загалом 4072 долари. Лише велике ТО на 64 000 км, яке включало заміну гальмівної рідини та масла в коробці передач, обійшлося у 2310 доларів.

Реальна витрата пального за весь час склала близько 11,2 літра на 100 км, що досить багато для 2-літрового мотора.

Найбільше нарікань викликала динаміка. Хоча шасі та адаптивні амортизатори налаштовані геніально, 261-сильний турбомотор від Volkswagen відверто "спить" на старті. У звичайному режимі реакція на педаль газу дуже млява через турбояму. Цікаво, що гібридна система в Subaru Forester поборола цю проблему.

Водіям доводилося постійно їздити у режимі Sport, щоб тримати оберти вище 1000 і мати адекватний відгук під час рушання з місця чи перелаштування в потоці.

Кінець епохи бензинових Macan

Попри нюанси з динамікою, експерти визнали Macan T одним із найбільш драйвових компактних кросоверів на ринку. Цей тест має ще й історичний контекст: у липні Porsche офіційно припинила виробництво бензинових Macan, повністю перемкнувши фокус на нове електричне покоління моделі. Тож такі машини з класичними ДВЗ незабаром стануть виключно героями вторинного ринку.