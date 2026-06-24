650 тисяч за ремонт армійських автомобілів, якого не було: під підозрою військовий чиновник

Таке підтасування документації обернулося тим, що з бюджету безпідставно перерахували підприємцю 650 тисяч гривень. Зроблено це не випадково, адже армійському чиновнику було добре відомо, що техніка не відремонтована.

Як повідомили у Маріупольській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону, підозру отримав заступник командира танкового батальйону з озброєння. На момент подій він обіймав посаду начальника служби військової техніки та озброєння логістики.

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Шість автомобілів на папері відремонтували, але не в реальності

За даними слідства, наприкінці 2024 року військова частина уклала договір із фізичною особою-підприємцем на поточний ремонт шести транспортних засобів загальною вартістю 650 тисяч гривень. Ці машини перебували на балансі підрозділу та використовувалися для виконання бойових і спеціальних завдань на території Донецької області.

Термін виконання робіт спливав 24 грудня 2024 року. Однак слідство стверджує, що підприємець ремонт фактично не виконав.

Попри це посадовець підписав шість актів приймання наданих послуг, що стало підставою для перерахування коштів виконавцю.

Оголошення про підозру у протиправних діях офіцер отримав, тепер ведеться досудове розслідування. Фото: спецпрокуратура Східного регіону

Збитки вже відшкодовано

Правоохоронці кваліфікували дії військовослужбовця як зловживання службовим становищем та службове підроблення.

Водночас під час досудового розслідування підозрюваний повністю відшкодував завдані державі збитки — 650 тисяч гривень повернуто до бюджету.

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Досудове розслідування здійснюють слідчі Територіального управління ДБР у Краматорську за оперативного супроводу СБУ та Державного бюро розслідувань.

Наразі триває слідство.