700 тисяч доларів на втечах за кордон: трансферний VIP-коридор для ухилянтів діяв з Ірпеня до Чернівців і далі

Слідчі Чернівецької обласної прокуратури та СБУ в Чернівецькій області з'ясували, що до незаконної діяльності організатори залучили понад десять осіб. Схема нагадувала закритий VIP-сервіс із повним супроводом клієнтів, починаючи від трансферу через усю країну.

Чоловіків доставляли з різних регіонів країни до Чернівців, розміщували в орендованих квартирах та готелях, після чого невеликими групами переправляли до прикордонної зони. Надалі кордон із Румунією вони перетинали поза офіційними пунктами пропуску.

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До $12 тисяч з людини

За версією слідства, працівник поліції координував рух через блокпости, а депутат Ірпінської міської ради виконував функції перевізника та використовував свій статус для мінімізації ризиків під час перевірок.

Вартість послуг сягала 12 тисяч доларів з одного клієнта. За оперативними даними, щомісяця через канал переправляли щонайменше десять осіб.

Трансфер обслуговував "туристів" з різних куточків України, але на Буковину доставлення велася адресно в чітко визначену точку. Фото: прокуратура України

Вдалося встановити, що із грудня минулого року за кордон таким способом потрапили майже 60 чоловіків, серед яких були не лише військовозобов'язані, а й діючі військовослужбовці.

Загальний оборот схеми правоохоронці оцінюють у понад 700 тисяч доларів.

Що вилучили під час обшуків

У межах розслідування правоохоронці провели 27 обшуків у Чернівецькій області та Києві.

Під час слідчих дій вилучено безпілотник Autel Evo, GPS-трекери, тепловізори, дев'ять радіостанцій, системи відеоспостереження, 58 мобільних телефонів, комп'ютерну техніку, чорнові записи та готівку на понад 31 тисячу євро і 21 тисячу доларів.

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Крім того, у депутата виявили близько 200 патронів калібру 7,62 мм, а в одного з фігурантів - гладкоствольну зброю.

Підозри та перспектива покарання

Усіх десятьох учасників схеми затримано. Їм повідомлено про підозру за статтями щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон та перешкоджання законній діяльності Збройних сил України.

Суд уже обрав фігурантам запобіжні заходи. Санкції інкримінованих статей передбачають до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.