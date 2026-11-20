Як повідомляє Бюро економічної безпеки України, спритники налагодили повний цикл створення пального, змішуючи звичайний газовий конденсат і біоетанол із різноманітними хімічними речовинами та барвниками.

Готову рідину під виглядом пального продавали оптовими партіями, тому водії на звичайних АЗС навіть не підозрювали, що заливають у баки.

Масштаби тіньового бізнесу

Під час обшуків детективи виявили справжній клондайк для тіньового бізнесу. З території бази вилучили 11 великих паливних резервуарів та спеціалізоване обладнання для перекачування й змішування рідин.

Наразі слідчі Київської міської прокуратури вживають заходів, щоб накласти арешт на все знайдене майно. Паралельно правоохоронці шукають усіх причетних до цієї схеми, адже локація постачань фальсифікату охоплювала не лише столицю, а й інші регіони.

Для звичайного автомобіліста така новина є черговим нагадуванням про ризики заправки на сумнівних станціях. Подібна хімічна суміш здатна дуже швидко вивести з ладу паливну апаратуру сучасного авто, що гарантовано призведе до дорогого ремонту.

Ймовірно, це буде не останній викритий підпільний НПЗ в Україні – бізнес надто прибутковий та "захищений зверху". Фото: Бюро економічної безпеки України

Непоодинокі випадки на ринку

Нагадаємо, як уже повідомлялося на нашому сайті, подібні історії з відвертою підробкою пального регулярно трапляються й в інших регіонах. Зокрема, нещодавно на Київщині ліквідували цілу мережу підпільних АЗС, де замість А-95 водіям лили підфарбовану суміш із чотирьох нелегальних нафтобаз.

А масштаби паливних махінацій іноді вражають ще більше. Наприклад, на Прикарпатті тіньовий бізнес організували директори трьох місцевих компаній, які наварили пів мільйона літрів отрути для двигунів, орендувавши для цього інфраструктуру справжньої нафтобази.