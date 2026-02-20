А ви на Промисловій у Івано-Франківську заправлялися? Якщо так, то співчуваємо вашій машині

Про обставини як роботи АЗС, так і її припинення, розповідається на ФБ-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури та територіального управління Бюро економічної безпеки.

Діяльність незаконної АЗС на території міста Івано-Франківська зупинена. Окрім згаданих вище порушень, організованих підприємцем та його спільниками, АЗС працювала без касового апарату, а покупцям не видавалися фіскальні чеки.

І просили, і штрафували, але...

Попри те, що у грудні минулого року правоохоронці склали на відповідальну особу, яка здійснювала незаконну торгівлю паливом на вказаній АЗС, адміністративний протокол за ст. 161-1 КУпАП, наклали штраф і вручили припис зупинити незаконний бізнес, правопорушники продовжили нелегальну торгівлю пальним.

Дизель викачують з резервуара для подальшого демонтажу цистерни та колонки видачі пального. Фото: прокуратура Івано-Франківської області

Адмінпорушення замінили кримінальною статтею

Для здійснення оптової або роздрібної торгівлі пальним підприємцям необхідно отримати відповідну ліцензію. Сама по собі її відсутність зазвичай тягне за собою адміністративну відповідальність та значні фінансові санкції. В окремих випадках передбачена й кримінальна відповідальність – зокрема, коли особи здійснюють збут незаконно виготовленого пального.

Під час досудового розслідування було задокументовано протиправну діяльність осіб за фактом незаконного обігу вказаних підакцизних товарів (ст. 204 КК України).

Замість бренду була "бодяга"

"За висновками експертизи попередньо відібрані на АЗС зразки дизельного пального не відповідали вимогам ДСТУ через завищений вміст сірки, що свідчить про його незаконне походження", – зазначив прокурор Івано-Франківської обласної прокуратури Віталій Поп’юк.

13 лютого 2026 року за місцем знаходження АЗС проведено санкціонований обшук, в ході якого вилучено з незаконного обігу близько 10 тонн контрафактного пального, готівку у значних розмірах, чорнову бухгалтерію, відеореєстратор та засоби звʼязку.

АЗС демонтовано. Як довго місце пустуватиме?

Викликані спеціалісти резервуар з паливно-роздавальною колонкою нелегальної АЗС демонтовано.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Призначено додаткову експертизу вилучених нафтопродуктів та вживаються заходи для встановлення їх походження.