Acura показала особливу Integra Type S для фанатів у легендарному жовтому кольорі та "механікою"

Як повідомляє видання Motor1, офіційний дебют новинки відбувся на заході Super Street After Dark у Каліфорнії. Автомобіль створений спеціально для ринку США як данина поваги культовій моделі DC2 Integra Type R, яка підкорювала американські дороги наприкінці дев'яностих.

За що просять доплату

Базова вартість колекційної версії стартує від 58 295 доларів. Це рівно на 2300 доларів дорожче за стандартну модифікацію 2027 модельного року, проте технічних змін за ці гроші покупець не отримає.

Уся надбавка до ціни йде виключно на естетику та ностальгію. Головною фішкою став ексклюзивний відтінок кузова Blazing Phoenix Yellow, який недоступний для жодної іншої комплектації. Зовнішній вигляд доповнюють 19-дюймові диски з мідним напиленням та чорні шильдики, що ефектно контрастують із яскравим кузовом. У салоні ж водія зустрічає титанова ручка коробки передач.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Стара добра механіка

Під капотом спецверсії працює знайомий 2,0-літровий турбомотор, який видає 320 кінських сил та 420 Нм крутного моменту. Двигун збирають на заводі Honda в Огайо, і він передає всю потужність виключно на передні колеса. Японці принципово не пропонують автоматичну трансмісію для цієї моделі. Автомобіль комплектується лише класичною шестиступеневою МКПП.

Глобальні плани бренду