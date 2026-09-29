Адекватний прайс та максимум користі: які нові пікапи та фургони отримала Укрзалізниця від Німеччини

Як повідомляє офіційна сторінка компанії Ukrzaliznytsia у Facebook, щодня ворог завдає щонайменше п'ять ударів по залізничних об'єктах, тому потреба в мобільності ремонтників є критичною.

Німецькі партнери послідовно підтримують українських залізничників, і цього разу передали партію з пікапів та вантажних фургонів.

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Пікапи у спецверсії Лютий

Серед отриманої техніки виділяються бюджетні пікапи Peugeot Landtrek у спецверсії Лютий. Вартість такої машини становить менш ніж 30 тисяч доларів, що робить її чудовим вибором для виконання складних завдань державними службами.

Під капотом цих "роботяг" встановлено перевірений часом дизельний двигун об'ємом 1,9 літра на 150 кінських сил, який відповідає екологічному стандарту Євро-5. Автомобіль має максимально просту та надійну базову комплектацію: нефарбовані бампери, міцні сталеві диски, класичну механічну коробку передач та практичний тканинний салон.

В таких пікапах розкіш відійшла на другий чи навіть третій план, а ось оригінальна витривалість, надійність та практичність версії Landtrek лишилася. Фото: сайт Авто24

Щоб здешевити авто та зробити його менш вразливим до суворих умов експлуатації, виробник відмовився від центрального кольорового дисплея та залишив мінімум електроніки. Саме такі невибагливі машини вкрай необхідні мобільним виїзним бригадам ремонтників.

Поповнення парку фургонів

Також залізничники отримали п'ять вантажних фургонів Fiat Ducato четвертого покоління після рестайлінгу. Ці машини легко впізнати за масивною решіткою радіатора, великим логотипом бренду та характерною вузькою оптикою.

Техніку передали в максимально утилітарному виконанні з кузовом сірого кольору та захисним пластиковим обвісом по колу. Залежно від бази, корисний простір вантажного відсіку становить від 11,5 до 17 кубічних метрів, чого з величезним запасом вистачає для транспортування важкого обладнання, кабелів чи зварювальних апаратів.

Фургони Fiat Ducato для лінійних виробничих підрозділів Укрзалізниці будуть як знахідка – доставлення обладнання, запчастин без пошкодження дощем, снігом чи пилом має велике значення. Фото: Укрзалізниця

Рухає ці передньопривідні фургони високоефективний турбодизель серії Multijet на 140 кінських сил, який працює в парі з шестиступеневою механікою. Завдяки крутному моменту у 380 Нм машина забезпечує чудову тягу навіть за повного завантаження, а витрата пального у змішаному циклі приємно дивує – близько 8 літрів на сотню.

Досвід використання повного приводу

Нагадаємо, що в автопарку Укрзалізниці вже успішно працюють пікапи Volkswagen, оснащені фірмовою системою повного приводу 4Motion. Ці машини також активно використовуються виїзними бригадами для ремонту колій у складних умовах.

Система 4Motion у цих авто використовує багатодискову фрикційну муфту Haldex з електронним управлінням. У звичайних умовах пікап їде як передньопривідний, але при найменшому пробуксовуванні коліс електроніка миттєво затискає муфту, перекидаючи частину крутного моменту на задню вісь.