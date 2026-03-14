Агресивне водіння поліцейського призвело до серйозної аварії на трасі в Колорадо: відео

Свідком події стала медсестра Поллі Восс, яка їхала трасою на північ у напрямку Вайомінгу, повідомляє Carscoops. За її словами, звичайна поїздка швидко перетворилася на небезпечну ситуацію, коли вона помітила два автомобілі, водії яких агресивно гальмували один одного на швидкісній смузі, зазначає Auto24.

Читайте також: Cкільки коштує заміна лазерної фари у BMW M4 Competition: шокуюча цифра

На відео видно, як попереду рухається білий Audi Q5, а позаду — Subaru Crosstrek. Пасажир Audi висовується з вікна та кричить у бік іншого водія, після чого конфлікт на дорозі ще більше загострюється. За словами очевидців, рівень напруги між водіями був настільки високим, що свідки побоювалися подальшої ескалації.

Маневр поліцейського спровокував небезпечну ситуацію

Під час конфлікту водій Subaru раптово змінив смугу руху, перетнувши подвійну розмітку та виїхавши на середню смугу. Саме там уже рухався Jeep Liberty, за кермом якого перебував підліток. Щоб уникнути зіткнення, водій Jeep різко змінив напрямок руху. Через надмірну корекцію керма автомобіль втратив контроль, перетнув кілька смуг руху та вилетів на розділювальну смугу. У результаті позашляховик перекинувся на бік. Свідки події були переконані, що наслідки можуть бути фатальними, однак водій Jeep дивом не отримав серйозних травм.

Поліція встановила особу одного з водіїв

Після появи відео слідчі з поліції Колорадо змогли встановити особи учасників конфлікту. Виявилося, що водієм Subaru був 33-річний Джек Росс, офіцер поліцейського департаменту міста Кінсбург. На момент інциденту він перебував поза службою та керував власним автомобілем. За даними слідства, Росс переслідував іншого водія та активно маневрував на дорозі безпосередньо перед аварією.

Поліцейський залишив місце ДТП

Слідчі також встановили, що після аварії Росс покинув місце події. Пізніше він заявив правоохоронцям, що нібито не усвідомлював, що сталася серйозна аварія. Втім, під час розслідування з’ясувалося, що його дружина, яка перебувала поруч, бачила момент ДТП і висловила занепокоєння щодо стану водія перевернутого автомобіля. За словами слідчих, Росс відповів, що “це не їхня провина”. Через своїх адвокатів поліцейський відмовився від подальших коментарів.

Також цікаво: Американські копи хотіли затримати порушника, але вбили невинну жінку

Яке покарання загрожує офіцеру

Наразі Джеку Россу висунуто обвинувачення у необережному водінні, неповідомленні про дорожньо-транспортну пригоду та втечу з місця ДТП. У разі визнання вини йому може загрожувати до 90 днів ув’язнення та штраф до 300 доларів. Також можливе нарахування штрафних балів або навіть тимчасове позбавлення водійських прав. Поки що невідомо, чи вплине цей інцидент на його подальшу службу в поліції — це залежатиме від результатів судового розгляду.