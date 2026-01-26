Якими новими моделями здивує Alfa Romeo

Поки що єдиним справжнім світлою плямою для бренду залишається компактний Alfa Romeo Junior, який у Європі зібрав понад 50 тисяч замовлень менш ніж за рік, повідомляє Auto24, посилаючись на дані Carscoops. Водночас ситуація на інших ринках, особливо у США, виглядає куди сумніше.

На американському ринку Alfa Romeo наразі представлена лише моделями Giulia, Stelvio та Tonale. За рік компанія продала всього 5652 автомобілі, що означає падіння на 36%. Для порівняння, BMW реалізувала більше кросоверів X4, ніж Alfa Romeo продала авто загалом.

Від електромобільного оптимізму — до реальності

Генеральний директор Alfa Romeo Санто Фічілі визнав, що початковий план зробити Giulia та Stelvio повністю електричними більше не відповідає реаліям ринку. “Нам потрібно перейти від виключно електромобілів до всіх можливих типів силових установок”, — заявив він у коментарі Auto Express.

Це означає повне переосмислення платформ, електронної архітектури та систем підключення для всієї групи Stellantis. Причини такого розвороту очевидні: темпи зростання продажів електромобілів сповільнилися, а США скасували податкові пільги для “зелених” авто.

Європа також змінює курс

Свою роль зіграв і Євросоюз. Раніше анонсована повна заборона авто з ДВЗ після 2035 року тепер трансформувалася у вимогу скорочення викидів на 90%. Фактично це залишає простір для подальшого життя бензинових і гібридних моделей. “Ми змінюємо маршрут, бо раніше уявляли майбутнє Alfa Romeo виключно електричним”, — пояснив Фічілі.

Нова платформа і шанс на рядну “шістку”

Майбутні Giulia та Stelvio, вірогідно, побудують на платформі STLA Large. Це відкриває шлях до використання не лише електричних і гібридних силових установок, а й 3,0-літрового рядного шестициліндрового турбомотора Hurricane, знайомого за Dodge Charger. Офіційного підтвердження поки немає, але більше деталей можуть з’явитися під час заходу Stellantis Capital Markets Day, де буде представлено нову стратегію бренду.

Чекати доведеться довго

За попередніми даними, європейські версії моделей отримають електричні, гібридні та, ймовірно, EREV версії. Втім, запуск відкладено аж до 2028 року, тож нинішні Giulia та Stelvio залишаться на конвеєрі щонайменше до кінця 2027-го.