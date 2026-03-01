Алкозамок за 2000 євро буде обов'язковим у машинах любителів "хильнути": що це за норма

Допоки ця норма застосовуватиметься лише до власників італійських водійських посвідчень, яких спіймали за керування автомобілем із вмістом алкоголю в крові (BAC) понад 0,8 проміле.

Надалі кожна така особа отримає додатковий код 69 у водійському посвідченні, що дозволить керувати автомобілем лише за наявності встановленого пристрою для блокування контролю рівня алкоголю. Про це детально розповідає SICURAUTO.it.

З кодом 69 у "правах" тепер не всюди візьмуть

Сертифікований пристрій має бути налаштований з нульовою толерантністю, що вимагає нульового результату, та відповідати національним вимогам та вимогам ЄС. Наразі офіційно виставлено на продаж два пристрої, що відповідають цим вимогам, вартістю приблизно 2000 євро.

Код 69 охоплюватиме всі категорії водійських прав та всі класи транспортних засобів. Це означає, що якщо, наприклад, водія вантажівки спіймають із вмістом алкоголю в крові (BAC) понад 0,8 проміле, він зможе продовжувати працювати лише у вантажівках з алкогольними блокуваннями.

Власник "клейма 69" сам все оплачує

Вартість придбання такого блокування та його встановлення у службовому автомобілі буде його відповідальністю. Водій також повинен буде покривати витрати на регулярне калібрування пристрою.

У разі зміни роботодавця, водій міняє місце роботи й машину, але не "права". Вони в нього лишаються разом з кодом. Отож на новому місці роботи йому доведеться забезпечити встановлення блокування у вантажівці від нової компанії.

Крім того, документація, що підтверджує функціональність пристрою, завжди повинна бути в транспортному засобі, оскільки поліція вимагатиме її під час перевірок після виявлення коду 69.

На черзі уже весь Євросоюз

Такі правила все ще рідкість у Європі. Однак півтора року тому вантажівки зазнали змін, які дозволили б впровадити такі правила у справді широкому масштабі.

Відтак з 7 липня 2024 року кожна щойно вироблена в Європейському Союзі вантажівка в обов'язковому порядку попередньо обладнана спеціальним місцем для ймовірного встановлення алкогольного блокування.