Американець заплатив 5400 доларів за "горбатого" ЗАЗ-965: в Україні такі авто дорожчі

Як уже писав Auto24, 1968 року випуску ЗАЗ-965 виставили на аукціоні Copart у Флориді з чистим американським техпаспортом, механічною коробкою та заявленим пробігом 33 786 миль, або близько 54 400 кілометрів. Тепер торги завершені, і остаточна ціна автомобіля склала $5400.

"Горбатий" обійшовся дорожче, ніж деякі Golf і Focus

$5400 за майже 60-річний ЗАЗ звучить незвично, особливо якщо дивитися на український ринок. На AUTO.RIA зараз є чимало значно молодших автомобілів, які коштують приблизно стільки ж.

Наприклад, за $5000 продається Volkswagen Golf 2006 року з 1,6-літровим бензиновим двигуном і механічною коробкою. Машина має 257 тисяч кілометрів пробігу. Інший Golf 2004 року можна знайти приблизно за $4300.

Ще один варіант у цьому бюджеті - Ford Focus, за ті ж гроші можна дивитися і в бік Renault Megane. Наприклад, Megane 2010 року виставлений за $5000, а автомобілі 2009-2011 років можна знайти приблизно за $4700-4800.

Тобто з точки зору звичайної автомобільної логіки покупець за $5400 має величезний вибір. Можна придбати машину, яка буде на 35-40 років молодшою, матиме кондиціонер, нормальну пасивну безпеку, значно потужніший мотор і не викликатиме затор на дорозі просто своєю появою.

Але в Україні сам "горбатий" коштує не дешевше

Цікаво, що американська ціна виявилася цілком співставною з українськими пропозиціями на такі ж автомобілі.

На AUTO.RIA зараз є ЗАЗ-965 1969 року за $4800. Продавець зазначає, що автомобіль у майже ідеальному стані, має оригінальні деталі, заводиться та їде, а реставрацію проходив у 2016 році.

Є й значно дорожчі екземпляри. Наприклад, за ЗАЗ-965 1968 року просять $11 500. Автомобіль відновлений, перебуває на ходу і максимально наближений до оригінального вигляду.

Ще один реставрований "горбатий" 1969 року продається за $8000, а окремі машини на українському ринку коштують понад $10 тисяч. При цьому є й дешеві варіанти за $1800-2000, але там стан відповідно зовсім інший.

Раніше Авто24 писав, що у Сумах продають ЗАЗ-968М 1993 року випуску, який за 33 роки проїхав лише 7 тисяч кілометрів. За автомобіль з оригінальним кузовом та рідним лакофарбовим покриттям власник просить $2250.

Тому $5400 за американський ЗАЗ-965 не виглядають якоюсь фантастичною сумою. Для добре збереженого ретроавтомобіля це цілком ринкова історія.

Чому за старий ЗАЗ платять такі гроші

Не варто порівнювати "горбатого" з Golf або Focus за принципом "який автомобіль краще купити за $5400".

Golf, Focus чи Megane купують для того, щоб їздити. ЗАЗ-965 у такому стані купують зовсім з іншою мотивацією. Це вже колекційний автомобіль, частина історії та дуже незвична машина для американського ринку.

Саме тому те, що в Україні може сприйматися як старий "Запорожець", у США перетворюється на екзотичну класику. До того ж цей автомобіль має українське походження, а його конструкція для свого часу була досить цікавою: двигун розташований позаду, привід задній, а всі колеса мають незалежну підвіску.

Auto24 раніше розбирав конструкцію ЗАЗ-965 і пояснював, чому "горбатий" не був просто копією Fiat 600. А ще ми розповідали про експортну версію "Запорожця", яка за кордоном продавалася під назвою "Ялта".

Скільки коштуватиме цей ЗАЗ в Україні

Тут $5400 - далеко не остаточна цифра. Це саме ціна, за яку автомобіль придбали на американському аукціоні. До неї потенційно додаються комісія Copart, доставка автомобіля, транспортування до України, митні платежі, сертифікація та реєстрація.

Тому порівнювати $5400 з ціною автомобіля, який уже стоїть в Україні і має українські документи, не зовсім коректно. Проте саме аукціонна ціна добре показує головне: "горбатий" уже давно перестав бути просто дешевим старим автомобілем.