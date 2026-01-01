Американських копів критикують у мережі: шиповані смуги на трасі у Західній Вірджинії призвели до трагедії

Правоохоронці намагалися зупинити підозрюваного за допомогою шипованих смуг, однак після їхнього використання водій втратив контроль над автомобілем і врізався в інший транспортний засіб, повідомляє Auto24, посилаючись на дані Carscoops.

Викрадення автомобіля і погоня на швидкості понад 190 км/год

За даними офісу шерифа округу Патнем, інцидент розпочався близько 14:37 у минулий четвер. 22-річний Джозеф Р. Елсвік‑молодший нібито викрав у своєї бабусі кросовер Jeep Cherokee 2025 року разом із її сумкою. Жінка також попередила правоохоронців, що він може бути озброєний. Приблизно через десять хвилин поліцейські виявили автомобіль і спробували зупинити його. Натомість підозрюваний почав тікати, і переслідування швидко переросло у небезпечну гонитву кількома дорогами. За словами слідчих, швидкість автомобіля під час погоні могла сягати близько 190 км/год. Зрештою підозрюваний виїхав на автомагістраль Interstate 64 поблизу міста Мілтон.

Поліція застосувала шиповані смуги

Щоб зупинити автомобіль, правоохоронці розгорнули шиповану стрічку для проколу шин. Підозрюваний проїхав через неї, після чого його колеса були пошкоджені. Попри це, водій спробував продовжити втечу. Однак пошкоджені шини швидко погіршили керованість автомобіля й приблизно через пів кілометра після місця встановлення шипів підозрюваний втратив контроль над ним.

Невинна водійка загинула на місці

Після втрати керування викрадений Jeep Cherokee врізався в автомобіль, за кермом якого перебувала Анджела Борн — мешканка округу Канава. Її автомобіль загорівся після зіткнення, і жінку було оголошено загиблою на місці. Шериф округу Патнем Боббі Егглтон зазначив, що вона була матір’ю шістьох дітей.

Підозрюваному висунули серйозні звинувачення

Після аварії підозрюваного було затримано. Йому висунули кілька обвинувачень, серед яких вбивство за обтяжуючих обставин під час керування автомобілем та втеча від поліції з безрозсудною небезпекою для інших. Слідчі не виключають появу додаткових звинувачень після завершення токсикологічних експертиз.

У суспільстві сперечаються про дії поліції

Хоча правоохоронці вважають, що відповідальність за трагедію несе підозрюваний, громадськість активно обговорює тактику поліції під час переслідування. Користувачі соцмереж і місцеві жителі ставлять під сумнів доцільність використання шипованих смуг на завантаженій міжштатній трасі, коли автомобіль рухався на дуже високій швидкості.

Деякі коментатори вважають, що поліцейські могли припинити погоню та спробувати затримати підозрюваного пізніше, щоб не наражати інших водіїв на небезпеку. Інші ж нагадують, що сучасні методи розшуку, включно з радіозв’язком і координацією патрулів, іноді дозволяють затримати підозрюваних без ризикованих погонь. Дискусія навколо цього випадку знову підняла питання балансу між затриманням злочинців і безпекою цивільних на дорогах.