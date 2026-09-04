Аналоговий бунт на 1800 сил: як Bugatti змусила новий V16 звучати "брудно" і легально

Як повідомляє авторитетне видання Motor1, французька марка Bugatti офіційно завершила понад двадцятирічну історію свого легендарного двигуна W16. Останній екземпляр моделі Mistral зійшов з конвеєра кілька місяців тому, закривши епоху, що почалася з Veyron і продовжилася в Chiron.

Здавалося б, у сучасних реаліях це мав би бути кінець історії великих двигунів внутрішнього згоряння. Натомість компанія зробила крок, який більшість автовиробників сьогодні назвали б абсолютно нераціональним: замінила один 16-циліндровий монстр на інший. Новий гіперкар Tourbillon отримав атмосферний 8,3-літровий V16, який крутиться до неймовірних 9000 обертів на хвилину.

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Цей абсолютно новий агрегат розроблявся спільно з легендарною британською інжиніринговою компанією Cosworth, штаб-квартира якої розташована в Нортгемптоні Джерело. Щоб помістити гігантський мотор із кутом розвалу циліндрів 90 градусів у моторний відсік, британці застосували технології з Формули-1. Замість традиційних гільз циліндрів тут використано плазмове напилення та унікальну гібридну систему газорозподілу для гасіння гармонік, а завдяки широкому застосуванню титану та вуглеволокна суха вага двигуна становить лише 252 кілограми.

Сам по собі цей бензиновий шедевр видає 986 кінських сил (або 1000 PS) та 900 Нм крутного моменту. Але він працює не сам: у парі з ним трудяться три електромотори – два на передній осі та один на задній. Вони додають ще 800 "конячок", доводячи сумарну віддачу гібридної установки до божевільних 1800 кінських сил Джерело. З таким арсеналом Tourbillon вистрілює до першої сотні всього за 2,0 секунди, а максимальна швидкість зі спеціальним ключем Speed Key сягає 445 км/год.

Як Bugatti налаштувала звук V16?

Проте побудувати такий двигун – це лише половина справи. Справжнім викликом для інженерів стало налаштування його звучання в умовах сучасних, надзвичайно жорстких європейських норм щодо рівня шуму. У новому епізоді офіційного документального серіалу "A New Era", опублікованому на YouTube-каналі бренду 3 вересня 2026 року, компанія детально показала, скільки зусиль пішло на створення унікального саундтреку.

Головна гордість розробників полягає в тому, що вони категорично відмовилися від будь-яких штучних хитрощів. У той час як багато сучасних брендів, і не лише виробники електрокарів, грішать трансляцією синтезованого звуку через динаміки в салоні, водій Tourbillon чує виключно справжню, чисту механіку. Головним архітектором цього акустичного профілю став Ромен Волатьє, керівник відділу NVH (шум, вібрація та жорсткість) Bugatti. Саме він наполіг на тому, щоб звук не був ідеально вилизаним. "Bugatti, з точки зору звуку, ніколи не мала дуже чистого звучання двигуна. Він завжди був трохи брудним і сирим, тому ми вирішили зберегти це як одну з ключових особливостей", – пояснили філософію бренду розробники.

Робота над акустичним пакетом тривала майже три роки. Інженери не просто прикрутили гучний вихлоп з вісьмома патрубками. Вони провели тисячі комп'ютерних симуляцій впускної та випускної систем, шукаючи ідеальний баланс між продуктивністю, комфортом та фірмовим механічним характером. Автомобіль має залишатися цивілізованим під час спокійної їзди, коли V16 не навантажений, але при натисканні педалі в підлогу він повинен чітко комунікувати з водієм.

За цей механічний зв'язок відповідав провідний інженер-випробувач Паоло Магроне. Його завданням було переконатися, що емоції від керування залишаються на найвищому рівні, незважаючи на всі екологічні "нашийники". А ці обмеження справді суворі. Процедура вимірювання шуму для омологації проводиться за стандартами ООН (Правила № 51.03). Максимально допустимий рівень становить 72 децибели. Тест проходить у спеціальній 20-метровій зоні з двома високочутливими мікрофонами, де автомобіль має проїхати на визначеній швидкості та з чітко заданим прискоренням. Фінальна оцінка – це середній інтегрований показник серії заїздів.

Найцікавіше те, що мікрофони фіксують шум усього транспортного засобу, а не лише вихлопної системи. Величезну частку децибелів генерують надширокі шини та активна аеродинаміка Tourbillon. Висувне заднє крило створює такі потужні завихрення повітря, що інженерам довелося буквально "приглушувати" аеродинамічні шуми, аби залишити більше акустичного простору для самого двигуна. Навіть погодні умови мають критичне значення під час сертифікації. Температура асфальту та швидкість вітру повинні залишатися в суворо визначених межах. Будь-який випадковий порив вітру автоматично анулює результат заїзду, через що команді довелося провести сотні тестових спроб перед фінальним іспитом.

Чому Tourbillon називають аналоговим бунтом?

Такий підхід є справжнім "аналоговим бунтом" на тлі сучасних тенденцій. Для порівняння, нещодавно презентований конкурент Ferrari F80 отримав чимало критики від пуристів за свій відносно тихий твін-турбо V6. Натомість Bugatti свідомо пішла проти тренду даунсайзингу, доводячи, що заможні клієнти все ще готові платити за емоції, які не здатен відтворити жоден, навіть найшвидший, електромотор.

Цікаво, що генеральний директор Bugatti Rimac Мате Рімац натякав на цей шедевр ще у лютому 2025 року. Тоді він опублікував відео з трекових тестів прототипу, де суперкар їхав виключно на бензиновому двигуні, демонструючи його чистий голос. Рімац тоді лаконічно прокоментував: "Ви за це заплатили. Ви й обираєте".

Фінальні етапи інтеграції цього монструозного V16 у шасі проходять на історичному заводі Bugatti у французькому Мольсаймі. Загалом буде випущено лише 250 екземплярів Tourbillon. Попри астрономічну стартову ціну від 3,8 мільйона євро, весь тираж гіперкара вже розпроданий наперед аж до 2029 року, а перші щасливчики отримають свої машини вже у 2026-му.