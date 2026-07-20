Андреа Кімі Антонеллі переміг на Грані-прі Бельгії: огляд етапу Формули-1

Переможцем кваліфікації став Андреа Кімі Антонеллі, який наразі очолює особистий залік пілотів. Поруч із ним на першій лінії стартового поля розташувався Макс Ферстаппен, а третю позицію за підсумками виборов Джордж Рассел. Вже на першому колі гонки Макс Ферстаппен зумів випередити суперника та вийти в лідери гонки, однак побути лідером йому вдалось не довго.

Позаду сталася серйозна аварія між Джорджем Расселом та Льюїсом Хемілтоном. Унаслідок цього зіткнення пілот команди Mercedes був змушений зійти з дистанції. Судді визнали винним у інциденті Хемілтона, покаравши його п'ятисекундним штрафом. На трасі з’явився автомобіль безпеки.

Стратегічні ходи Red Bull та лідерство Ferrari

Період перебування пейс-кара на трасі вирішила використати команда Red Bull. Стратеги колективу провели два послідовні піт-стопи для Ісака Аджара. Завдяки цьому маневру команда достроково виконала обов’язкове правило щодо використання двох різних типів гуми протягом однієї гонки. Після цього французький гонщик подолав усю дистанцію на одному комплекті шин Hard.

Після оголошення рестарту боротьба на треку загострилася, що призвело до контакту між болідами Оскара Піастрі та Шарля Леклера. Для Оскара Піастрі, який представляє команду Cadillac, гонка закінчилася достроковим сходами через серйозні проблеми з підвіскою.

На подальший розвиток подій та зміну стратегій вплинув режим віртуального автомобіля безпеки (VSC), який судді запровадили, щоб маршали очистили трек від уламків. Шарль Леклер вдало скористався цим моментом: після свого піт-стопу він зумів випередити Андреа Кімі Антонеллі, а згодом став повноправним лідером Гран-прі Бельгії.

Боротьба за подіум та інцидент на піт-лейні

Лідерство Ferrari тривало не до самого фінішу. На 34-му колі Андреа Кімі Антонеллі провів успішну атаку та повернув собі першу позицію в гонці. Макс Ферстаппен на той момент упевнено йшов на третій сходинці.

Льюїс Хемілтон був змушений заїхати в бокси для відбування свого п'ятисекундного штрафу. Під час цієї зупинки британець припустився помилки та ненароком збив механіка власної команди. На щастя, інцидент обійшовся без травм для персоналу. Попри цю невдачу, Льюїс Хемілтон продемонстрував високий темп і за три кола до завершення дистанції випередив Оскара Піастрі, виборовши підсумкове четверте місце.

Результати етапу

Для Андреа Кімі Антонеллі цей успіх став уже шостою перемогою в кар'єрі у Формулі-1. Окрім лідерів, цей вікенд приніс позитивні результати та важливі залікові бали ще кільком пілотам: Франко Колапінто з команди Alpine, Арвіду Лінбладу (Racing Bulls), а також Габріелю Бортолето з Audi. Наступний етап чемпіонату Формули-1 відбудеться вже 26 липня на автодромі в Угорщині.