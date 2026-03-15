Андреа Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Китаю 2026: історична перемога 19-річного пілота Mercedes

Гран-прі Китаю проходив у форматі зі спринтом. У короткій гонці перемогу здобув Джордж Рассел, а на подіумі також фінішували гонщики Ferrari, зазначає Auto24. Втім головною сенсацією етапу стала кваліфікація. Саме там Андреа Кімі Антонеллі встановив історичне досягнення – італієць став наймолодшим гонщиком, який здобував поул-позицію у Формулі-1. Раніше цей рекорд належав Себастьяну Феттелю.

Гонка почалася з проблем для кількох команд

На старт основної гонки вийшло лише 18 болідів із 22. Ще до початку заїзду з дистанції зійшли обидва гонщики McLaren, а також Габріель Бортолето (Audi F1 Team) та Алекс Албон (Williams Racing). Це ще раз підкреслює, що команди все ще шукають оптимальний баланс між надійністю та продуктивністю, але з новим регламентом робити це важко.

Боротьба Mercedes та Ferrari на трасі

На початку гонки невелику перевагу мали боліди Scuderia Ferrari. Однак вже після другого кола гонщики Mercedes-AMG Petronas Formula One Team змогли вирівняти темп. Боротьба за перші чотири позиції між “Скудерією” та “срібними стрілами” тривала майже до самого фінішу. На розвиток подій вплинув інцидент на 11-му колі – болід Aston Martin F1 Team пілота Ленса Стролла зламався, через що на трасі з’явився автомобіль безпеки.

Піт-стопи змінили хід гонки

Після серії піт-стопів Андреа Кімі Антонеллі почав поступово збільшувати відрив від суперників. Тим часом Льюїс Хемілтон, Шарль Леклер та Джордж Рассел вели напружену боротьбу за другу і третю позиції. Позаду цієї групи були боліди Alpine F1 Team та Haas F1 Team, а також Макс Ферстаппен, який провалив старт і змушений був відігравати позиції. Його напарник Ізак Аджар вилетів з траси та опустився в кінець пелетону.

Сходи та технічні проблеми

У середині дистанції гонку достроково завершив Фернандо Алонсо. Іспанець скаржився на сильні вібрації боліда, які він фізично не міг витримувати. Цікаво те, що команда помітила проблему ще під час передсезонних тестів у Бахрейні, але її остаточне рішення поки не знайдено. Ще один схід стався на 45-му колі – Макса Ферстаппена покликали у бокси через проблеми з силовою установкою. У підсумку до фінішу дісталися лише 15 болідів.

Перша перемога Антонеллі у Формулі-1

Переможцем гонки став Андреа Кімі Антонеллі. Для молодого італійця це перша перемога у Формулі-1. До того ж він показав найшвидше коло, оформивши таким чином своєрідний хет-трик: поул-позиція, перемога та найкраще коло у гонці. Друге місце посів Джордж Рассел, а третім фінішував Льюїс Хемілтон.

Коли відбудеться наступний етап

Наступний етап чемпіонату Формули-1 відбудеться 29 березня в Японії на легендарному автодромі Suzuka Circuit. Водночас FIA вже оголосила про скасування квітневих етапів у Бахрейні та Саудівській Аравії через бойові дії на Близькому Сході. Вірогідно, чемпіонат матиме вимушену паузу у календарі.