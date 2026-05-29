Арешт рахунків "УкрАрмоТех": виробника бронемашин Gyurza звинувачують у завищенні цін та проблемах із РЕБ

Компанії висунуто звинувачення щодо можливого завищення вартості комплектуючих та встановлення неякісного обладнання для протидії дронам на бронемашини Gyurza.

Ухвалу винесено за клопотанням першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора. Інформація про рішення оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У чому суть претензій

Слідство вважає, що під час постачання бронеавтомобілів Gyurza 01, Gyurza 02 та Tisa для бойових підрозділів різних силових структур могли використовуватися комплектуючі із суттєво завищеною вартістю. У матеріалах провадження фігурує зростання цін у межах 15-230%.

Окремий блок претензій стосується засобів радіоелектронної боротьби MOROK виробництва Tactical Technology. За версією слідства, на техніку встановлювалися комплекси різних модифікацій та ефективності, що могло впливати на рівень захисту машин від FPV-дронів.

Також у справі згадується схема закупівлі автомобільних шасі через чеських посередників. Йдеться про машини, імпортовані з ОАЕ, США та Китаю, вартість яких, за даними слідства, могла бути суттєво вищою за ринкові аналоги.

Що означає арешт рахунків

Арешт рахунків підприємства фактично припиняє роботу одного з найбільших промислових виробництв бронетехніки з робочими місцями для майже двох тисяч працівників. Поки великі й малі ЗМІ смакують наведеними фактами, фронт недоотримає необхідну законтрактовану техніку, про яку у військах йдуть схвальні відгуки (див. відео нижче).

Чи не єдиним ЗМІ, що об'єктивно підійшло до висвітлення теми, є спеціалізований ресурс "Мілітарний", чиї експерти подали думку усіх сторін.

Практично, мова йде про згортання виробництва. Навіть за умови кримінальних дій когось з керівних осіб зупинка через судове блокування рахунків стратегічного для обороноздатності України виробництва та розробок (див. відео нижче) не можна вважати виправданим.

"Заблоковано виплату заробітної плати та сплату податків до Державного бюджету. Неправомірний арешт рахунків паралізує роботу майже двохтисячного колективу і загрожує зривом виконання державних контрактів на виготовлення озброєння для потреб Сил оборони України. На виконанні у ТОВ «УКР АРМО ТЕХ» знаходиться 11 державних контрактів на постачання броньованих автомобілів та іншої військової продукції, – йдеться в офіційній заяві виробника.

У компанії також наголошують, що суд розглядав питання арешту без участі представників власника майна.

Із висунутими обвинуваченнями не погоджується й керівництво Tactical Technology, яке фігурує у матеріалах справи.

Що ж все-таки з ціною

Експерти зазначають, що у порівнянні з бронемашинами Made in… вітчизняна техніка в рази дешевша. Скажімо, Roshel Senator значно легша за масою машина, бо встановлена на комерційному шасі Ford.

Вітчизняна Gyurza-02 будується на оригінальному військовому шасі, що можна порівнювати з повноцінними важкими MRAP. Техніка в такому класі зазвичай дорожча, але навіть за умови додаткових "накруток" вона виходить дешевшою від закордонних бронемашин.

Взагалі у відкритих джерелах цінник на Gyurza-02 ніде не згадується. Але моніторинг на аналогічні українські броньовики такого класу вказує, що це може бути в межах $220 000 – $350 000.

Порівняльна вартість бронемашин. Гарна підстава тепер є дорікнути високою ціною техніки власнику канадаського заводу. Інфографіка: Авто24

Ризики для фронту

Попри резонансність справи, експерти вже звертають увагу на іншу проблему – можливий зрив поставок техніки для війська. Бронеавтомобілі Gyurza активно використовуються на фронті та мають позитивні відгуки від військових підрозділів (див. відео нижче).



Водночас остаточні висновки щодо обґрунтованості підозр має встановити суд у межах повноцінного розгляду справ.