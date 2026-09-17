Арктичний дизель ORLEN уже в Україні: UKRNAFTA почала завозити пальне до морозів

Найбільша мережа автозаправних комплексів UKRNAFTA законтрактувала арктичне дизельне пальне ORLEN та вже отримала перші партії в Україні, повідомили в компанії. Постачання відбуватиметься з урахуванням погоди та попиту, тому в мережі поступово буде доступне міжсезонне, зимове та арктичне дизпаливо.

UKRNAFTA готується до холодів

У компанії зазначають, що до осінньо-зимового сезону 2026/2027 готуються заздалегідь. UKRNAFTA формує запаси та диверсифікує канали постачання, щоб у період морозів забезпечувати пальним не лише звичайних автомобілістів, а й бізнес та критично важливі служби.

Такий підхід особливо актуальний для дизельних автомобілів. За низьких температур парафіни в пальному кристалізуються та можуть забивати паливний фільтр. Як пояснював Auto24, саме паливний фільтр найчастіше стає причиною проблем із запуском дизельного автомобіля на морозі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чим арктичне дизпаливо відрізняється від зимового

Дизельне пальне буває літнім, зимовим та арктичним. Відрізняються вони насамперед температурними характеристиками, за яких пальне зберігає необхідну плинність.

Зимове дизпаливо розраховане на роботу за нижчих температур, ніж літнє, тоді як арктичне призначене для значно сильніших морозів. У попередньому матеріалі Auto24 ми детально пояснювали, чим арктичний дизель відрізняється від зимового та за яких температур його варто використовувати.

При цьому арктичне пальне зазвичай дорожче, а його виробництво має сезонний характер. Тому його постачання потребує попереднього контрактування та планування запасів.

Європейське пальне для української зими

Нові партії UKRNAFTA постачатиме європейський виробник ORLEN. У компанії наголошують, що пропозиція на АЗС змінюватиметься залежно від погодних умов.

Тобто з настанням перших холодів водіям не обов'язково одразу шукати саме арктичне дизпаливо. Для помірного морозу достатньо відповідного зимового сорту, тоді як арктичне має сенс за суттєвого зниження температури.

У разі сильних морозів якість пального стає особливо важливою для комерційного транспорту, генераторів та автомобілів, які працюють безперервно. Минулої зими попит на арктичне дизпаливо в Україні вже помітно зростав, що впливало і на його ціну.

Цього року UKRNAFTA вирішила не чекати піку попиту та почала формувати запаси заздалегідь.