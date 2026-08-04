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Армія США обрала GM Defense, Ford і BC Customs для створення важкої версії ISV

Міноборони США визначила для розробки прототипа нової важкої версії піхотної машини Infantry Squad Vehicle (ISV-Heavy) три компанії. Контракти отримали GM Defense, Ford та BC Customs, кожна з яких має поставити по три дослідні автомобілі до 30 березня 2027 року.
В Міноборони США визначилися щодо створення важкої версії ISV - буде GM Defense, Ford і BC Customs для

ФОТО: GM Defense|

Прототип ISV Heavy від GM виглядає для армійської версії доволі стильно і обнадійливо

Валентин Ожго
logo4 серпня, 18:40
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Усього військове відомство отримає дев'ять машин. Після передачі техніка пройде експлуатаційні оцінки та обмежені дослідно-конструкторські випробування під керівництвом Командування випробувань і оцінки Армії США.

Як зазначає breakingdefense.com, контракти були укладені 30 червня в рамках механізму Other Transaction Authority (OTA), який дозволяє пришвидшити розробку перспективних військових технологій.

На базі серійних пікапів

GM Defense ще раніше заявила, що запропонує для конкурсу мілітаризовану версію пікапа Chevrolet Silverado HD 3500. Ford підтвердив участь із модернізованим варіантом сімейства F-Series, а BC Customs лише повідомила про отримання контракту вартістю 3,3 млн доларів, не розкриваючи подробиць свого проєкту.

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Наразі GM Defense вже постачає американській армії базову версію ISV, створену на платформі Chevrolet Colorado.

Більше енергії для сучасного поля бою

На відміну від чинної ISV, що призначена насамперед для швидкого транспортування піхоти, нова ISV-Heavy має виконувати ще й роль мобільного джерела електроенергії. За словами представників армії, військові відчувають гостру нестачу таких можливостей.

Згідно з технічними вимогами, машина повинна перевозити шістьох військовослужбовців і забезпечувати живлення польових командних пунктів, видаючи до 60 кВт високовольтного постійного струму, 15 кВт постійного струму напругою 28 В та 4,8 кВт змінного струму напругою 120 В.

Новий проєкт має підвищити мобільність, автономність і енергетичні можливості американських підрозділів на сучасному полі бою.

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