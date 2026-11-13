Aston Martin проміняв Джеймса Бонда на джедаїв: що готують британці до ювілею Star Wars

Як повідомляє видання Motor1, британська марка об'єднує зусилля з Disney Consumer Products та Lucasfilm для створення серії ексклюзивних заходів. Наразі компанії тримають у суворому секреті будь-які подробиці щодо можливої появи тематичних автомобілів.

Десятиліттями автомобілі Aston Martin асоціювалися виключно з агентом 007 Джеймсом Бондом. Тепер же розкішний бренд вирішив розширити свої горизонти, перейшовши від шпигунських пристрастей до масштабної космічної опери.

Глобальний директор з маркетингу Aston Martin Фінбар Макфолл пояснив такий крок спільними цінностями. "Протягом 50 років Star Wars демонструє надзвичайну силу дизайну та сторітелінгу, яка надихає покоління по всьому світу", – зазначив він.

Макфолл додав, що обидва бренди прагнуть створювати продукти з виразним характером. За його словами, це робить їхню співпрацю природною та захопливою.

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Чого чекати фанатам у 2027 році?

Офіційна програма святкування триватиме цілий рік, починаючи з січня 2027 року. Вона приурочена до півстолітнього ювілею виходу першого фільму легендарної саги у 1977 році. Lucasfilm та Disney вже анонсували глобальну кампанію, яка включатиме випуск нових проєктів, тематичного мерчу, архівних матеріалів та оновлення атракціонів у парках розваг. Головною подією стане повторний прокат оригінальної стрічки в кінотеатрах.

Роль Aston Martin у цьому графіку поки залишається розмитою. Компанія обіцяє розкрити специфіку своїх активацій лише на початку 2027 року, коли стартує загальне святкування. Інсайдери сумніваються, що найближчим часом ми побачимо повноцінний спорткар у стилістиці зоряних війн. Виробничий календар британців і так перевантажений підготовкою до випуску моделей Valhalla Spider та оновленого кросовера DBX S.