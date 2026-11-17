Як повідомляє видання Motor1, проєкт реалізується спільно з інжиніринговою компанією Prodrive, яка має величезний досвід у автоспорті. Замість того, щоб просто переробити серійний кросовер DBX, британці створюють абсолютно новий прототип, здатний витримувати екстремальні навантаження.

Технічні характеристики реального боліда поки тримають у секреті, але віртуальний оригінал міг похизуватися двигуном V12, повним приводом та карбоновим кузовом. Якщо зовні машина збереже риси ігрового концепту, то всередині від розкоші не залишиться й сліду. Салон повністю переробили під гоночні стандарти: тут встановлено каркас безпеки, спортивні ковші та складну панель перемикачів замість звичного мультимедійного екрана.

Зірковий склад пілотів

Головною сенсацією стало повернення на Дакар дворазового чемпіона Формули-1 Фернандо Алонсо. Іспанець вже брав участь у марафоні 2020 року за кермом Toyota Hilux, де посів 13 місце. Його штурманом знову стане Марк Кома, який має за плечима п'ять перемог на Дакарі в класі мотоциклів.

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Компанію Алонсо складе легендарний Себастьян Льоб. Дев'ятиразовий чемпіон світу з ралі має у своєму активі 28 виграних спецділянок на Дакарі, проте загальна перемога йому досі не підкорилася. Третім пілотом команди Aston Martin Racing стане бразилець Лукас Мораес, чинний чемпіон світу з ралі-рейдів.

Маршрут та випробування

Ралі-марафон 2027 року стартує 9 січня в Португалії з короткого прологу, після чого учасники перетнуть Середземне море. Основна боротьба розгорнеться в Марокко, де на гонщиків чекають 12 етапів та понад 4300 кілометрів бойових спецділянок. Фінішує гонка 23 січня в Марракеші.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Aston Martin готує ще один незвичний проєкт, але вже для фанатів кіно. Британська марка оголосила про масштабну співпрацю з Lucasfilm та Disney, яка приурочена до 50-річного ювілею франшизи Star Wars.

Офіційні заходи розпочнуться також у 2027 році. "Протягом 50 років Star Wars демонструє надзвичайну силу дизайну та сторітелінгу, яка надихає покоління по всьому світу", – зазначив глобальний директор з маркетингу Aston Martin Фінбар Макфолл. Поки що компанія тримає в секреті появу тематичних авто, але обіцяє здивувати шанувальників.