Aston Martin взяв у борг 735 мільйонів доларів, щоб увосьме врятуватись від банкрутсва

Фінансову угоду очолила компанія HPS Investment Partners, зазначає Carscoops. Пакет включає забезпечений строковий кредит у розмірі 450 мільйонів фунтів стерлінгів (602 мільйони доларів) та кредит з відстрочкою на 100 мільйонів фунтів стерлінгів (133 мільйони доларів).

Крім того, британському автовиробнику надали ліміт на додаткове залучення боргу в розмірі ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів (133 мільйони доларів). За словами фінансового директора Aston Martin Дуга Лафферті, нове фінансування суттєво зміцнює ліквідність бренду, гарантує фінансову стійкість і дає більшу гнучкість для реалізації поточних та майбутніх продуктових планів.

Залучені 450 мільйонів фунтів стерлінгів ($602 мільйони) спрямують на погашення попередніх заборгованостей. З них 22 мільйони доларів компенсують консорціуму Yew Tree Consortium на чолі зі співвласником компанії Лоуренсом Строллом – батька Ленса Стролла, пілоти команди Aston Martin у Формулі-1.

Перспективи розвитку

Керівництво Aston Martin розраховує на покращення фінансових показників порівняно з минулим роком, підвищення рентабельності та збільшення грошових потоків завдяки розширенню асортименту за рахунок нових основних та спеціальних моделей.

Ймовірні інтереси Geely