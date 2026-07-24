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Aston Martin взяв у борг 735 мільйонів доларів, щоб увосьме врятуватись від банкрутсва

За свою історію британський виробик розкішних авто Aston Martin сім разів оголошував про банкрутство і наразі знову зіткнувся із суттєвими фінансовими труднощами. Однак, компанії вдалося забезпечити нове боргове фінансування на суму 550 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 735 мільйонів доларів), що має стабілізувати її становище у складний період.
Aston Martin залучив $735 млн боргового фінансування для виходу з кризи

ФОТО: Aston Martin |

Aston Martin Valkyrie LM

Данило Северенчук
logo24 липня, 08:31
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Фінансову угоду очолила компанія HPS Investment Partners, зазначає Carscoops. Пакет включає забезпечений строковий кредит у розмірі 450 мільйонів фунтів стерлінгів (602 мільйони доларів) та кредит з відстрочкою на 100 мільйонів фунтів стерлінгів (133 мільйони доларів).

Крім того, британському автовиробнику надали ліміт на додаткове залучення боргу в розмірі ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів (133 мільйони доларів). За словами фінансового директора Aston Martin Дуга Лафферті, нове фінансування суттєво зміцнює ліквідність бренду, гарантує фінансову стійкість і дає більшу гнучкість для реалізації поточних та майбутніх продуктових планів.

Залучені 450 мільйонів фунтів стерлінгів ($602 мільйони) спрямують на погашення попередніх заборгованостей. З них 22 мільйони доларів компенсують консорціуму Yew Tree Consortium на чолі зі співвласником компанії Лоуренсом Строллом – батька Ленса Стролла, пілоти команди Aston Martin у Формулі-1.

Перспективи розвитку

Керівництво Aston Martin розраховує на покращення фінансових показників порівняно з минулим роком, підвищення рентабельності та збільшення грошових потоків завдяки розширенню асортименту за рахунок нових основних та спеціальних моделей.

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