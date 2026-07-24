Aston Martin взяв у борг 735 мільйонів доларів, щоб увосьме врятуватись від банкрутсва

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Aston Martin Valkyrie LM
Фінансову угоду очолила компанія HPS Investment Partners, зазначає Carscoops. Пакет включає забезпечений строковий кредит у розмірі 450 мільйонів фунтів стерлінгів (602 мільйони доларів) та кредит з відстрочкою на 100 мільйонів фунтів стерлінгів (133 мільйони доларів).
Крім того, британському автовиробнику надали ліміт на додаткове залучення боргу в розмірі ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів (133 мільйони доларів). За словами фінансового директора Aston Martin Дуга Лафферті, нове фінансування суттєво зміцнює ліквідність бренду, гарантує фінансову стійкість і дає більшу гнучкість для реалізації поточних та майбутніх продуктових планів.
Залучені 450 мільйонів фунтів стерлінгів ($602 мільйони) спрямують на погашення попередніх заборгованостей. З них 22 мільйони доларів компенсують консорціуму Yew Tree Consortium на чолі зі співвласником компанії Лоуренсом Строллом – батька Ленса Стролла, пілоти команди Aston Martin у Формулі-1.
Перспективи розвитку
Керівництво Aston Martin розраховує на покращення фінансових показників порівняно з минулим роком, підвищення рентабельності та збільшення грошових потоків завдяки розширенню асортименту за рахунок нових основних та спеціальних моделей.
Ймовірні інтереси Geely
- Водночас новина про залучення кредиту з'явилася на тлі чуток про можливе посилення впливу або поглинання компанії китайським автогігантом Geely.
- Китайський холдинг уже володіє такими брендами, як Lotus та London Electric Vehicle Company, а його засновник і голова правління Лі Шуфу відомий своєю прихильністю до британського автопрому.
- Ринкова вартість Aston Martin знизилася до менш ніж десятої частини від її первинного показника, коли компанія оцінювалася приблизно в 4,3 мільярда фунтів стерлінгів, що робить її потенційно привабливим активом для зовнішніх інвесторів.