AUDI E5 Sportback подешевшав на понад 4 тисячі доларів у Китаї через слабкі продажі

Як повідомляє CarNewsChina, тепер базову версію можна придбати за 205 900 юанів (29 910 доларів). Акція діє до 31 березня, і для нового бренду це фактично спроба швидко оживити продажі. AUDI — це окремий бренд, створений німецьким автовиробником Audi разом із китайською державною компанією SAIC Motor, зазначає Auto24.

Він орієнтований виключно на ринок Китаю й не використовує фірмові чотири кільця. У 2025 році бренд представив свій перший серійний автомобіль — E5 Sportback, побудований на платформі Advanced Digitised Platform (ADP).

Продажі не виправдали очікувань

Поставки стартували у серпні 2025 року з початковою ціною від 235 900 до 319 900 юанів (приблизно 34 270–46 470 доларів). Однак ринок зустрів модель доволі прохолодно. Сукупні поставки становили 7 070 автомобілів, а у січні було продано лише 420 одиниць. Для нового бренду це сигнал про необхідність термінових рішень.

Нова ціна та умови фінансування

Знижка у 30 000 юанів складається з трьох частин: компенсації податку на покупку, прямої грошової знижки та субсидії при обміні автомобіля. Після коригування ціновий діапазон становить приблизно 29 910–42 110 доларів. Також клієнтам пропонують п’ятирічну розстрочку під 0% або семирічне фінансування зі зниженими ставками. Фактично тепер E5 Sportback коштує приблизно на рівні Zeekr 007 GT від Geely і трохи дешевше за популярний Xiaomi SU7.

Характеристики електричного фастбека

AUDI E5 Sportback має габарити 4 881 мм у довжину, 1 960 мм у ширину та 1 579 мм у висоту при колісній базі 2 950 мм. Модель доступна з заднім або повним приводом. Потужність залежно від версії варіюється від 220 до 579 кВт (295–776 к.с.). Покупцям пропонують три варіанти батарей — на 76, 83 або 100 кВт-год. Запас ходу за китайським циклом CLTC становить від 618 до 773 км. Серед опцій — пневматична підвіска та цифрові камери замість традиційних дзеркал.

Чи допоможе знижка

На китайському ринку традиційні дилери останнім часом стикаються з проблемами прибутковості, а масштабні знижки не завжди усувають проблему попиту. Тому ефективність цієї акції для AUDI E5 Sportback поки що залишається під питанням. Конкуренція в сегменті електромобілів у Китаї надзвичайно жорстка, і навіть відчутне зниження ціни не гарантує прориву. Проте для молодого бренду це, ймовірно, необхідний крок у боротьбі за місце під сонцем.