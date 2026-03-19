Audi переносить технології Формули-1 на дороги: компанія показала унікальний SQ8 Livery Edition

У центрі уваги опинився унікальний Audi SQ8 у виконанні Livery Edition. Автомобіль отримав яскраве оформлення, натхненне болідом Audi Revolut F1 Team. Комбінація кольорів Titanium Gray і Carbon Black доповнена контрастними акцентами Lava Red, які підкреслюють деталі кузова – від дзеркал до вихлопних патрубків, повідомляє Carscoops.

Презентацію моделі провів пілот Ніко Хюлькенберг, що лише підсилило зв’язок із автоспортом. Попри статус шоукара, SQ8 Livery Edition може бути провісником серійних спецверсій.

Формула-1 як джерело ідей для RS

Фінансовий директор Audi Юрген Ріттерсбергер підтвердив, що компанія розглядає можливість створення дорожніх моделей RS, натхненних Формулою-1. Йдеться не про декоративні пакети, а про глибші технічні зміни. За його словами, майбутні спецверсії повинні бути “наповнені змістом”, тобто отримати реальні поліпшення керованості, динаміки та водійського досвіду, а не лише візуальні відмінності.

Пілоти Формули-1 долучаться до налаштувань

Однією з ключових ідей є залучення гонщиків F1 до калібрування дорожніх автомобілів. У компанії вважають, що саме їхній досвід може допомогти зробити моделі RS ще більш “живими” та точними в керуванні. Йдеться передусім про спортивні моделі на кшталт Audi RS5, а не масові автомобілі. Такий підхід дозволить перенести частину гоночного ДНК у серійні машини без компромісів.

Ринок уже має подібні приклади

Ідея перенесення технологій автоспорту на дороги не нова. Конкуренти активно використовують цей підхід:

Mercedes-AMG створювала спеціальні версії на честь перемог у чемпіонаті;

Aston Martin випустив Vantage F1 Edition;

Alfa Romeo представила Giulia Quadrifoglio Racing Edition;

Renault експериментувала із серіями RS Red Bull Racing.

Що це означає для майбутніх моделей Audi RS

Схоже, що Audi планує створювати обмежені серії RS, які поєднуватимуть гоночні налаштування підвіски та керування, унікальні аеродинамічні рішення й ексклюзивний дизайн у стилі Формули-1. Таким чином бренд прагне посилити свою позицію в сегменті високопродуктивних автомобілів і зробити їх ближчими до автоспорту не лише на словах.

Дебют SQ8 Livery Edition на Гран-прі Китаю став більше, ніж просто маркетинговим ходом. Це натяк на нову стратегію Audi, яка передбачає глибшу інтеграцію технологій і досвіду Формули-1 у серійні автомобілі. Якщо ці плани реалізуються, майбутні моделі RS можуть стати найближчими до гоночних болідів автомобілями, доступними для звичайних водіїв.