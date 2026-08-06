Audi підтвердила розробку нового Q8, але чекати на нього доведеться ще кілька років

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Audi Q8
Після дебюту оновленого Q7 та нового Q9 компанія не демонструвала жодних прототипів Q8 нового покоління, а також не розкривала планів щодо моделі. Ситуацію додатково підігрівали повідомлення про можливе скорочення лінійки купеподібних кросоверів Audi та Porsche. Зокрема, неофіційно повідомлялося, що компанії можуть відмовитися від Q5 Sportback, Q6 e-tron Sportback та бензинового Porsche Cayenne Coupé.
Втім, в інтерв'ю Edmunds генеральний директор Audi Гернот Дьолльнер підтвердив, що друге покоління Q8 все ж з'явиться. За його словами, коли він очолив компанію у 2023 році, остаточного рішення щодо наступника моделі ще не існувало.
"На мій подив, рішення щодо наступника не було прийнято, але ми це змінили", – зазначив голова компанії.
Водночас він не назвав конкретних термінів прем'єри, лише повідомивши, що новий Q8 з'явиться "найближчим часом", що в контексті розробки автомобілів може означати ще кілька років.
Новий Q8 збереже технічну спорідненість із Q7
За словами очільника Audi, наступний Q8, як і поточна модель, буде побудований на базі нового Q7. Це означає, що кросовер збереже спортивніший силует і позиціонуватиметься як більш емоційна альтернатива традиційному великому SUV.
Audi Q7 2026
Очікується, що базою для спортивних версій стане 2,9-літровий бензиновий V6 із подвійним турбонаддувом, який розвиває 435 кінських сил та 600 Нм крутного моменту.
Спортивні версії SQ8 та RS Q8 також можуть повернутися
- Разом зі звичайним Q8, ймовірно, дебютує й новий SQ8, оснащений 4,0-літровим бітурбо V8 потужністю 599 кінськиз сил та 800 Нм крутного моменту. Також очікується поява нового RS Q8, хоча офіційної інформації про нього наразі немає.
- Для порівняння, актуальна модель оснащується двигуном потужністю 640 к.с. й 850 Нм крутного моменту, що дозволяє їй розганятися до 100 км/год приблизно за 3,4 секунди.
- Поки Audi не розкриває ані дизайн, ані технічні характеристики нового покоління Q8, однак підтвердження його розробки свідчить, що модель залишиться у лінійці бренду попри перегляд стратегії щодо купеподібних кросоверів.