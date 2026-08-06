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Audi підтвердила розробку нового Q8, але чекати на нього доведеться ще кілька років

Генеральний директор Audi Гернот Дьолльнер підтвердив, що компанія працює над другим поколінням Audi Q8. За його словами, рішення про створення наступника флагманського купеподібного кросовера було ухвалене лише після його приходу на посаду у 2023 році.
Новий Audi Q8 з'явиться: гендиректор бренду розповів про плани щодо другого покоління

ФОТО: Audi|

Audi Q8

Данило Северенчук
logo6 серпня, 11:41
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Після дебюту оновленого Q7 та нового Q9 компанія не демонструвала жодних прототипів Q8 нового покоління, а також не розкривала планів щодо моделі. Ситуацію додатково підігрівали повідомлення про можливе скорочення лінійки купеподібних кросоверів Audi та Porsche. Зокрема, неофіційно повідомлялося, що компанії можуть відмовитися від Q5 Sportback, Q6 e-tron Sportback та бензинового Porsche Cayenne Coupé.

Втім, в інтерв'ю Edmunds генеральний директор Audi Гернот Дьолльнер підтвердив, що друге покоління Q8 все ж з'явиться. За його словами, коли він очолив компанію у 2023 році, остаточного рішення щодо наступника моделі ще не існувало.

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"На мій подив, рішення щодо наступника не було прийнято, але ми це змінили", – зазначив голова компанії.

Водночас він не назвав конкретних термінів прем'єри, лише повідомивши, що новий Q8 з'явиться "найближчим часом", що в контексті розробки автомобілів може означати ще кілька років.

Новий Q8 збереже технічну спорідненість із Q7

За словами очільника Audi, наступний Q8, як і поточна модель, буде побудований на базі нового Q7. Це означає, що кросовер збереже спортивніший силует і позиціонуватиметься як більш емоційна альтернатива традиційному великому SUV.

Audi Q7 2026

Очікується, що базою для спортивних версій стане 2,9-літровий бензиновий V6 із подвійним турбонаддувом, який розвиває 435 кінських сил та 600 Нм крутного моменту.

Спортивні версії SQ8 та RS Q8 також можуть повернутися

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