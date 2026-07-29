Audi представила Q9 – новий семимісний позашляховик за 108 тисяч євро

Новий Audi Q9 став першим повнорозмірним SUV марки й отримав індекс "9", який раніше не використовувався в легковій лінійці бренду. За словами генерального директора Audi Гернота Дьолльнера, модель має зміцнити позиції компанії у преміальному сегменті та запропонувати клієнтам новий рівень комфорту.

Новий Q9 5310 мм завдовжки, 2210 мм завширшки та 1810 мм заввишки при колісній базі 3140 мм, що робить його найбільшим Audi за всю історію марки.

Стандартно Audi Q9 оснащується трьома рядами сидінь та може перевозити сімох пасажирів. За доплату доступна шестимісна конфігурація з двома окремими електрорегульованими кріслами другого ряду, які мають функції підігріву, вентиляції та масажу.

Вперше в історії Audi модель отримала автоматичні двері. Вони самостійно відкриваються та зачиняються, контролюють наявність перешкод і підтримують дистанційне керування через застосунок myAudi.Ще однією особливістю став найбільший панорамний дах, який будь-коли встановлювався на автомобіль Audi. Його площа перевищує 1,5 м², а за доплату доступне електрохромне затемнення окремих секцій та декоративне підсвічування.

Світова прем'єра нових OLED-ліхтарів

Audi Q9 став першим серійним автомобілем із вигнутими цифровими OLED-ліхтарями третього покоління. Вони використовують ультратонкі скляні панелі, що краще інтегруються у форму кузова та підвищують видимість автомобіля збоку.

Крім того, кросовер отримав нову систему світлової проєкції покажчиків повороту, яка в темний час доби відображає анімований сигнал на дорожньому покритті, а також цифрові матричні фари Matrix LED із мікросвітлодіодним модулем.

Дизельний V6 із м'яким гібридом та пневмопідвіска

На старті продажів Audi запропонує Q9 із 3,0-літровим турбодизелем V6. Для більшості європейських ринків передбачено дві версії: 220 кВт (299 к.с.) та 630 Нм, або 180 кВт (245 к.с.) та 500 Нм крутного моменту. Обидва агрегати варіанти оснащуються системою MHEV plus із 48-вольтовою мережею, електричним компресором та електродвигуном-генератором, який додає до 18 кВт (24 к.с.) під час прискорення.

У парі працюють восьмиступенева автоматична коробка передач Tiptronic та постійний повний привід quattro. До стандартного оснащення також входить адаптивна пневматична підвіска з можливістю зміни кліренсу. Діапазон регулювання висоти кузова становить 90 мм.

Крім того, за доплату клієнтам доступна спортивна підвіска, а також система повнокерованого шасі, яка повертає задні колеса на кут до 5 градусів й покращує маневровість на малих швидкостях та стійкість під час руху трасою.

Новий мультимедійний комплекс із ChatGPT

Інтер'єр обладнаний вигнутим OLED-дисплеєм MMI, який об'єднує 12,3-дюймову цифрову панель приладів та 14,5-дюймовий центральний сенсорний екран. Передній пасажир також має окремий 12,3-дюймовий дисплей. Інформаційно-розважальна система працює на Android Automotive OS, підтримує магазин застосунків Audi Application Store та інтеграцію ChatGPT, який допомагає відповідати на запити водія природною мовою.

Звісно ж Audi Q9 також оснащується повним комплексом сучасних систем допомоги водієві. Серед них – автоматичне екстрене гальмування, моніторинг "сліпих" зон, круговий огляд, автоматичне паркування, система допомоги під час руху з причепом та функція безпечного відкривання дверей.

Також модель підтримує систему Adaptive Driving Assistant Plus, яка дозволяє на окремих автомагістралях Німеччини, США та Канади рухатися без рук на кермі на швидкості до 130 км/год, хоча водій повинен залишатися уважним та контролювати дорожню ситуацію.

Коли з'явиться Audi Q9

Замовлення на новий Audi Q9 у Німеччині відкриються наприкінці липня 2026 року. Перші поставки клієнтам заплановані на листопад. Стартова ціна версії Q9 TDI становить 108 400 євро.