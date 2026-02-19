Audi презентувала новий RS 5: високопродуктивний гібрид нового покоління

Силова установка поєднує 2,9-літровий бензиновий V6 із подвійним турбонаддувом потужністю 375 кВт (510 к.с.) та електромотор на 130 кВт. Гібридна система працює у зв’язці з модернізованою восьмиступеневою трансмісією та новим повним приводом quattro, повідомляє Auto24.

Світова прем’єра технології керування тягою

Головною технічною новацією стала система quattro з Dynamic Torque Control на задній осі — це перша у світі серійна система електромеханічного розподілу крутного моменту між колесами. Вона здатна перерозподіляти тягу залежно від дорожньої ситуації з частотою до 200 разів на секунду.

Новий центральний диференціал постійно підтримує часткове блокування, а задній диференціал може миттєво змінювати розподіл тяги між колесами. У результаті автомобіль демонструє високу точність керування, стабільність і спортивну динаміку навіть у складних умовах.

Шасі, підвіска та керованість

Характер руху визначає комплексно налаштована підвіска RS із двоклапанними амортизаторами. Вона одночасно забезпечує комфорт у повсякденній їзді та жорсткість під час активного водіння. Зменшені крени кузова, швидка реакція на зміну покриття та оптимізовані передня і задня осі формують спортивний характер моделі. Автомобіль оснащується колесами діаметром 20 або 21 дюйм та потужними сталевими або керамічними гальмами.

Виразний дизайн та спортивний інтер’єр

Новий RS 5 приблизно на 9 см ширший за стандартну модель A5, що підкреслює його масивну поставу. Передню частину формують тривимірна решітка Singleframe зі стільниковою структурою та функціональні повітряні канали. Позаду встановлено аеродинамічний дифузор і спортивну вихлопну систему з овальними патрубками.

Зовнішність доповнюють затемнені матричні LED-фари з цифровим світловим підписом, який можна налаштовувати самостійно. У салоні використано спортивні сидіння, контрастні декоративні елементи та ексклюзивні матеріали оздоблення.

Пакет Audi Sport та цифрові функції

Опційний пакет Audi Sport додає унікальні бампери, двоколірні 21-дюймові диски, спортивну вихлопну систему та розширені можливості персоналізації. У салоні з’являється контрастна строчка та спеціальні декоративні акценти. Система Audi driving experience дозволяє аналізувати поїздки на центральному 14,5-дюймовому дисплеї, включно з телеметрією та показниками керованості.

Виробництво та старт продажів

Новий RS 5 вироблятимуть у Німеччині на заводі в Неккарзульмі. Замовлення в Європі відкриються у першому кварталі 2026 року, а перші поставки заплановані на літо. Стартова ціна в Німеччині становить від 106 200 євро за ліфтбек і від 107 850 євро за універсал.